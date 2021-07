Lanzaron líneas de créditos blandos para el sector productivo entrerriano

Las tasas de interés serán subsidiadas entre 6 y 14 puntos por el gobierno provincial y demandarán un aporte anual de alrededor de 100 millones de pesos.“El equilibrio fiscal y el ordenamiento de las cuentas públicas nos permiten llevar adelante iniciativas que benefician al sector productivo entrerriano”, expresó el gobernador Gustavo Bordet.“Estamos poniendo a disposición tres líneas de crédito que son realmente importantes y que tienen un subsidio de tasas que redunda en beneficio para generar oportunidades para los sectores de la producción y de la industria de la provincia”, expresó el gobernador el gobernador Gustavo Bordet quien, junto al presidente del Banco Entre Ríos, Matías Eskenazi, se reunió con referentes de estas cadenas de valor en el Centro de Convenciones este miércoles. Estas líneas de crédito están garantizadas por el Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer).Además, el mandatario dijo que “es nuestro objetivo generar acciones que tiendan a mejorar sustancialmente las posibilidades de financiamiento productivo, de servicio y también industriales". En este sentido, apuntó que con el Banco Entre Ríos “venimos conversando con el gobierno nacional, con el Ministerio de Producción, para seguir generando líneas de crédito que a su vez por otro lado puedan tener un subsidio de tasas para poder tener una oportunidad en cuanto a trabajar en financiamiento que sea acorde a las necesidades que se plantean en los sectores”.Agregó que hace pocos días suscribió con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, acuerdos para fomentar inversiones y crear 1.000 puestos de trabajo con la reducción de aportes patronales y la instrumentación en Entre Ríos de una línea de Inversión Productiva."Trabajar en políticas públicas articuladas con el sector privado, con el gobierno nacional y tener decisiones de políticas que alienten y estimulen la producción, genera un fuerte impacto no sólo en el desarrollo productivo, sino también en la generación de empleo”, expresó el mandatario entrerriano.Agregó que el gobierno entrerriano viene también trabajando con otras líneas con el Consejo Federal de Inversiones para la emergencia que se produce no sólo por el efecto de la pandemia, sino también por distintas situaciones en cadenas de valores específicas, y la incorporación de sistemas de riego, entre otros proyectos.Por último, el gobernador realizó un reconocimiento a la labor que desarrolla la Fundación Banco Entre Ríos en la provincia, tanto en materia educativa como así también para emprendedores.Acompañaron al mandatario la vicegobernador Laura Stratta, el presidente del Banco Entre Ríos, Matías Eskenazi, y Enrique Eskenazi; los ministros de Producción, Juan José Bahillo y de Economía, Hugo Ballay; entre otros funcionarios.Por la entidad bancaria también participaron el vicepresidente, Raúl Francisco Catapano; el gerente General, Miguel Malatesta; el gerente Banca de Empresas, Miguel Pacher; los directores titulares, Marcelo Buil y Claudio Cánepa; el director Suplente, Sebastián Eskenazi.Por su parte, el titular del Banco Entre Ríos, Matías Eskenazi, explicó que las líneas son a largo plazo, de hasta 60 meses, y dijo que se trata de un esfuerzo conjunto de la provincia y el Banco para lograr tasas muy provechosas para los productores.Con esas líneas se financia la adquisición de bienes de capital por parte de micro, pequeñas y medianas empresas entrerrianas del sector del transporte de cargas de alimentos, combustibles, cereales, oleaginosas y cargas generales, con un cupo total de 200 millones de pesos; para el capital de trabajo o inversiones en bienes por parte de micro, pequeñas y medianas empresas entrerrianas de la producción tambera, por un cupo similar; y un tercera línea para los productores integrados de aves por un cupo de 1.000 millones de pesos.“Entre Ríos, prácticamente, tiene el 50 por ciento de la producción avícola nacional. Es líder indiscutido en ese segmento y al ser un segmento de alta demanda, necesita también mucha inversión y en forma permanente”, indicó Eskenazi.“Lo que estamos tratando de hacer con estás líneas, es lograr que sean accesibles, en una situación de tasas de interés demasiados altas para lo que son préstamos en pesos, y poder arrimarles a los productores, a los empresarios entrerrianos el acceso a créditos con condiciones favorables y a largo plazo para que esas inversiones puedan ser realizadas en forma rápida”, explicó.“Hoy estamos anunciando, una unión entre provincia y el Banco, agente financiero de la provincia, que va a permitir que puedan acceder no solo el sector avícola, sino el sector de transporte y el sector lechero a líneas sumamente beneficiosas para sus respectivos sectores”, precisó.Por su parte el ministro de Producción de la provincia, Juan José Bahillo, se refirió al trabajo que viene desarrollando la provincia que, "desde el inicio de la gestión, hemos tenido marcado como una prioridad, como una decisión política muy fuerte de parte de Gustavo Bordet, trabajar fuertemente en líneas de financiamiento. Entendiendo que las líneas de financiamiento apalancan, fortalecen y potencian todo el entramado productivo y diverso que tiene nuestra provincia".En ese marco, señaló que “hemos trabajado, en este año y medio, con la particularidad que ha tenido el mismo, políticas y a veces financiamientos que tiene que ver con subsistencia en sectores en el marco de la pandemia. Pero, tampoco dejamos de lado para aquellos sectores que estaban en actividad razonable más allá de esta situación sanitaria, desarrollar distintas líneas de créditos y financiamiento para poder aprovechar todas sus capacidades. En este sentido hemos trabajado con el gobierno Nacional, con el Ministerio de Desarrollo Productivo en las distintas líneas que tiene el gobierno Nacional", precisó."También, hemos trabajado en algunas líneas para los sectores más pequeños y de menor escala con líneas directas desde el gobierno provincial. Hemos trabajado fuertemente líneas de financiamiento con el agente financiero, Banco Entre Ríos. Ha sido un interlocutor permanente el Banco Entre Ríos para acomodar y flexibilizar, para generar las condiciones, entendiendo también, al igual que nosotros, cuales son las realidades productivas de nuestros empresarios", sostuvo Bahillo al hacer un repaso por las líneas trabajadas.Por las entidades empresariales participantes estuvieron el gerente de Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel),Eduardo Tonutti; y el secretario de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) y por el Grupo Motta, Héctor Motta; el presidente de Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), Héctor Fratoni; la gerenta de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos (Adimer), Antonella Fontana, el presidente de la Federación Económica de Entre Ríos, Silvio Farach.