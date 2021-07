Organizan travesía de kayaks desde Rosario a Buenos Aires por Ley de Humedales

La travesía náutica partirá de Rambla Catalunya, se extenderá a lo largo de una semana y recorrerá 350 kilómetros, señaló la Multisectorial Humedales.



La caravana de kayaks se realizará para exigir a las comisiones de Agricultura y Ganadería, Presupuesto y Hacienda e Intereses Portuarios, Marítimos, Fluviales y Pesqueros, que continúen tratando el proyecto unificado de la Ley de Humedales.



La comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano "ya le dio tratamiento", al proyecto, indicó la organización ecologista.



La Multisectorial Humedales agregó que "sabemos los intereses que se representan en las bancas (del Congreso Nacional). Estos intereses poco tienen que ver con lo que necesitan y claman las mayorías", añadió.



"Allí se hacen presentes los negocios de los ganaderos, los monopólicos empresarios de la tierra con intereses inmobiliarios, las forestales, las arroceras, las mineras, etc.", indicó.



La coalición ecologista señaló además que "la presencia más influyente, en términos de ecocidio, en el Delta del Paraná tiene que ver con los intereses ganaderos e inmobiliarios".



Y afirmó que impulsan esa simbólica protesta "en medio de una grave situación socioambiental, marcada por una bajante histórica del Río Paraná", y en un contexto "de incendios crecientes en todo el Delta, al igual que el año pasado".



Al respecto, la Multisectorial precisó que durante 2020 "se quemaron más de 400 mil hectáreas y en este 2021 continúa ese ritmo: es un territorio reconocido como sitio Ramsar a nivel internacional, además se alojan allí múltiples reservas y parques nacionales y provinciales".



Recordó que las tratativas "por una Ley que resguarde los humedales están por cumplir una década de trámite legislativo, si se tiene en cuenta que el primer proyecto de Ley de Humedales fue presentado por Elsa Ruiz Díaz (FPV) al Congreso de la Nación en 2013".



"Están arruinando la mayor reserva de agua dulce del mundo, el Acuífero Guaraní. Tenemos el privilegio de que esté en Argentina, y no saben hacer otra cosa que quemarlo", cuestionó la Multisectorial.



Agregó que "este ecocidio no es gratuito, el río Paraná, otrora caudaloso y magnífico, está acusando recibo y se muestra flaco como no estaba hace mucho".



"Sobran razones que justifican la necesidad de una ley protectora y reguladora de estos territorios estratégicos y no son razones nuevas, lo nuevo es la urgencia", finalizó.



Télam.