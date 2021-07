Trotta: “Vacaciones y manifestaciones populares generan mucha preocupación”

El ministro de Educación Nicolás Trotta manifestó su preocupación respecto a las vacaciones al pedir que las próximas dos semanas sirvan para "bajar la circulación de personas", a la vez que reiteró la "necesidad" de que las familias "sean conscientes de que este no es un receso tradicional".



"Las vacaciones y las manifestaciones populares son situaciones que generan mucha preocupación. Lo manifestamos a los ministros para que lo desplieguen en sus jurisdicciones, la necesidad de que las familias y la comunidad educativa sean conscientes que este no es un receso tradicional, si relajamos los cuidados vamos a tener una situación de mayor complejidad", aseguró Trotta.



En diálogo con FM Delta, el Ministro de Educación afirmó que "este receso invernal no puede implicar "un turismo tradicional como una época de no pandemia".



Al respecto, Trotta afirmó que resulta fundamental "que estas dos semanas sean la oportunidad para disminuir la circulación de personas y aún más los indicadores epidemiológicos, porque eso nos va a a permitir empezar las clases, luego del receso invernal, con marcada presencialidad y avanzado el proceso de vacunación".



Trotta aseguró que todavía no hay una definición sobre como será la promoción de año y que ese punto está siendo discutido con sus pares de las provincias para intentar alcanzar una "unanimidad" de criterios.



"Incluso en el 2020, que fue un año más complejo que este, no existió la promoción automática y desarrollamos por unanimidad con las jurisdicciones y en diálogo con todos los especialistas, el concepto de unidad pedagógica y solo acreditamos los aprendizajes que los chicos efectivamente aprendieron", dijo.



Además, Trotta indicó que la respuesta a la promoción escolar "tiene que vincularse a lo que ha sido el tránsito, dispar y desigual, que este año fue mucho más con la presencialidad y virtualidad, de cada chico".



"Hay estudiantes que van a tener la posibilidad de promocionar casi como si no hubiesen transitado un momento de pandemia y hay otros que les tenemos que dar otra respuesta, dentro del aula pero también de acompañamiento en la trayectoria para garantizar el aprendizaje y esto no se discute en repitencia si o repitencia no", afirmó.



A su vez, el Ministro recordó que este año el área educativa realizó una inversión de más del 600% el presupuesto en infraestructura escolar, "esto implica que ya tenemos más de 400 obras de construcción de escuelas en todo el territorio argentino". Y el año que próximo les entregarán "el primer lote de computadoras que se fabricaron en la Argentina para nuestro plan de conectividad y estamos empezando a distribuir casi 100 mil computadoras".