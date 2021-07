Cafiero: "La obra pública no es de un gobierno, es de la gente"

Política Entre Ríos accederá a financiamiento para proyectos de obras

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, encabezó la puesta en marcha del Programa Federal de Preinversión, junto a los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la secretaria de Provincias de la Nación, Silvina Batakis; gobernadores y gobernadoras, con el objetivo de coordinar, planificar y brindar asistencia técnica y financiera para la formulación de proyectos de obras en todo el país."La Argentina, cuando nosotros llegamos al gobierno, tenía 270 obras públicas y hoy tiene más de 1600 desarrollándose en todo el territorio nacional. De estas cifras, todos ustedes son testigos, porque hoy la obra pública no es de un gobierno; hoy la obra pública es de la gente", aseveró el jefe de Gabinete."El año pasado, mientras gestionábamos la pandemia, fue el tiempo de recuperar la obra pública, con una determinación muy clara del presidente Alberto Fernández de avanzar en esta dirección, donde dos ministerios se ponen a disposición de un trabajo coordinado con los gobernadores y gobernadores; esa es la decisión del presidente", destacó Cafiero.Y puntualizó: "Porque lo que está en discusión ahora, a partir de haber recuperado la obra pública, es empezar a plantear los proyectos estratégicos para la Argentina que viene, para poner a nuestro país de pie definitivamente y desarrollar el interior de nuestra patria".En ese sentido y teniendo en cuenta las asimetrías que se reproducen en el país en términos demográficos, productivos, sociales, de infraestructura, entre otros, el 60% de la inversión total se destinará a las 10 provincias que conforman el Norte Grande: Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja, mientras que el 40% restante será destinado a las otras jurisdicciones del país.Al respecto, Katopodis afirmó: "Hoy lanzamos el Programa Federal de Preinversión para el desarrollo de proyectos en esta etapa de reconstrucción. La realidad nos demanda un Estado presente y mejor, que hoy se refleja en el trabajo coordinado entre varios ministerios."Y continuó: "El presidente Alberto Fernández nos ha encomendado distribuir los esfuerzos para el crecimiento de esta Argentina Federal, y cuando pase la pandemia, necesitamos llevar adelante la mejor infraestructura, las mejores capacidades sociales y productivas que pongan definitivamente en marcha el país".El criterio de localización de la inversión se definió en función del Índice de Priorización de Cobertura Temática desarrollado por la Dirección Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección Nacional de Políticas Regionales del Ministerio del Interior, que contempla tres dimensiones: Bienestar y Vulnerabilidad, Déficits estructurales y Desarrollo de las poblaciones.El ministro del interior aseguró por su parte: "El presidente, en su primer día de gestión, nos manifestó la decisión política de continuar con todas las obras que se fueron frenando entre 2015 y 2019 y así generar una redistribución federal de los presupuestos de todos los ministerios porque entendemos que veníamos de una gestión excesivamente centralista. Eso se fue dando, se fue cumpliendo"."En plena pandemia definimos con las gobernadoras y gobernadores cuales son las principales obras estratégicas para potenciar la matriz productiva de cada región. Nos encontramos que, de las 1100 obras necesarias, 2 de cada 3 aún no cuentan con proyectos ejecutivos. Y este programa federal de pre inversión tiene que ver con eso, con seguir pensando la Argentina del futuro, con obras que valen cerca de 40 mil millones de dólares, un monto similar a lo que el gobierno de Cambiemos dejó como deuda con el Fondo Monetario Internacional y que no están en ningún lado", remarcó de Pedro.El Programa favorecerá la producción y el empleo, la reducción de las brechas de desigualdad y avanzar hacia un desarrollo con equidad e integración federal. Además permitirá ir hacia un nuevo dinamismo en los procesos de preinversión, lo que resulta de suma importancia ya que durante el período 2015-2019, no sólo se recortaron los montos destinados a obras centrales de infraestructura (cayó de USD 15.829 millones en 2015, a USD 5.615 millones en 2019), sino que tampoco se invirtió en el desarrollo proyectos de preinversión estratégicos.Del encuentro participaron los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; La Pampa, Sergio Ziliotto; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Entre Ríos, Gustavo Bordet; Río Negro; Arabella Carreras; Neuquén, Omar Gutierrez; la secretaria de Gestión Federal de Santa Fe, Candelaria González del Pino y el vicegobernador de Formosa, Eber Solís.De manera virtual, lo hicieron los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela; Mendoza, Rodolfo Suárez; Santa Cruz, Alicia Kirchner; San Luis, Alberto Rodríguez Saá; Salta, Gustavo Sáenz; Catamarca, Raúl Jalil;Tierra del Fuego, Gustavo Melella; Misiones,Oscar Herrera Ahuad;Tucuman, Juan Manzur; Jujuy, Gerardo Morales; Corrientes, Gustavo Valdés; Chubut, Mariano Arcioni y de San Juan, Sergio Uñac.Además estuvieron presentes el secretario de Obras Públicas, Martín Gill; el secretario de Interior, José Lepere; el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Gustavo Arrieta; el secretario de Infraestructura y Política Hídrica, Carlos Rodríguez; el administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA), Enrique Cresto; el secretario de Gestión Administrativa, Guillermo Sauro; el secretario de Municipios, Avelino Zurro; el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe; la jefa de asesores de la Jefatura de Gabinete, Luciana Tito; el subsecretario de Relaciones Municipales, Pablo Giles y demás autoridades.