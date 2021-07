Acordaron adelantar revisión de paritarias para docentes universitarios

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, y el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk, mantuvieron una reunión con los representantes de los gremios docentes universitarios: CONADU, FEDUN y FATUN en donde se acordó adelantar la revisión de paritarias para docentes y no docentes para el próximo 12 de agosto.



En la última reunión, el Gobierno acordó un 35% de aumento con gremios docentes y no docentes universitarios. La suba se aplicó sobre los básicos de cada categoría y dedicación en seis tramos: 8 por ciento retroactivo desde abril, 6 por ciento en junio, 4 por ciento en agosto, 5 por ciento en octubre, 7 por ciento en diciembre y 5 en febrero.



Asimismo, el acuerdo contempla el pago de una suma fija no remunerativa mensual de 1.000 pesos entre abril y diciembre para los docentes, y de entre 1.000 y 2.000 pesos para los no docentes según su categoría.



“Es importante toda instancia de diálogo y debemos robustecer el salario a partir de la paritaria y también desplegar las políticas económicas que nos permitan contener la inflación. Comprendemos y valoramos enormemente el compromiso del sistema universitario y de sus organizaciones con esta etapa que estamos transitando”, dijo Trotta.