Fernández hará hoy anuncio para jubilados: expectativas por bono de hasta $5.000

El Presidente Alberto Fernández prepara un anuncio para este martes a las 17. El mandatario informaría que el 70% de los jubilados y pensionados –unos 5 millones- recibirá en agosto un bono extraordinario de hasta $ 5.000 para compensar la pérdida de los haberes frente a la inflación, según fuentes de la Casa de Gobierno.



La inflación del primer semestre del año superará el 25%, dato que el INDEC informará este jueves.



En tanto, las jubilaciones tuvieron un alza del 21,2%, desglosado en un 8,07% en el primer trimestre y el 12,1% en el segundo. Son 4 puntos menos.



Si se suma la suba de los precios de julio, la inflación en 7 meses rondaría el 29%, aventajando en casi 8 puntos a la suba de jubilaciones y pensiones.



Con los $ 5.000, los que cobran la jubilación mínima de $ 23.065, percibirán en agosto $ 28.065. Esta suma podría adoptar la modalidad que se aplicó con los bonos en abril y mayo; es decir, focalizados en jubilados y pensionados que cobren hasta un haber mínimo y medio ($ 34.597).



Luego, en septiembre, no habrá bono (no se integra al haber), pero todas las jubilaciones y pensiones tendrán el aumento trimestral que corresponde otorgar a partir de ese mes.



La ley de movilidad no contempla ninguna compensación por inflación, pero no impide que el Gobierno otorgue bonos extraordinarios a todos o a una parte de los jubilados y pensionados, publica Clarín.