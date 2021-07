Mejorarán el acceso a Paraná desde el túnel y dieron detalles del proyecto

Relocalización

El jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch anunció que se trabaja en un proyecto para mejorar el acceso a Paraná desde el túnel subfluvial. “Es un proyecto importantísimo que va a sorprender a los paranaenses cuando los presentemos”, dijo.Además, se refirió al avance de la obra en la Ruta 12 en la conexión con Circunvalación. “Transformará la capital provincial”, resaltó.“Ya estamos trabajando en lo que es la Circunvalación de Paraná y se hizo un desvío provisorio en Jorge Newbery y Ruta 12. Ya deberían están avanzados los pilotes del puente, porque esta arteria va a pasar por debajo en Newbery. Será un alto nivel la Ruta 12, eso va a dar un nivel de seguridad vial importante, porque ya son conocidos la cantidad de accidentes que hubo en el acceso a San Benito”, resaltó a Elonce TV, el jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch.“La obra viene con un avance importante, por suerte, estamos sorteando todos los inconvenientes que hemos tenido, con la gente que estaba asentada sobre esta traza, que se había declarado de utilidad pública”, dijo ay destacó “las figuras del intendente de Paraná, del Gobernador, de la ministra de Desarrollo Social, que se han puesto a trabajar mancomunadamente, como nos pide el Presidente: Nación-Provincia-Municipios, para ir solucionando estos temas que son derechos adquiridos que tiene la gente, por haber estado dentro de un barrio como es el Renavap, donde se les ha garantizado a cada una de las personas que se encuentran sobre esta traza, que van a ser relocalizados. Estamos trabajando en eso”, destacó el jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional.“La obra va a transformar a Paraná. El Gobernador definió a esta obra como una de las sumamente importante que quería llevar adelante, no solo para Paraná, sino también para los vecinos de Entre Ríos, para todos los que transitan por ahí. Hay que tener en cuenta que, desde San Benito al Túnel, se va a estar en cinco minutos”, sostuvo Koch sobre la obra.En referencia a la circunvalación, el funcionario sostuvo que “va a tener un perfil de autopista. Va a llegar al puente de Avenida Almafuerte y estamos trabajando con un proyecto para llegar desde Almafuerte hasta Acceso Norte, con el mismo perfil”, dijo y agregó que “están definiendo desde el Concejo Deliberante de Paraná cuáles van a ser las arterias que van a atravesar en un bajo nivel y cuáles van a ir por colectora. Vamos a llegar al Acceso Norte con un perfil de autopista”, dijo al dialogar con“Va a ser un derivador importante el Acceso Norte para comunicar la ruta 12, la ruta 18 y la ruta 12, al norte”, explicó.En referencia a la rotonda de la Virgen en la Ruta 18, “va a quedar en un perfil urbano San Benito Colonia Avellaneda, y Sauce Montrull, hasta el Arroyo Sauce, en la zona conocida como el loteo de Bolsán, estaríamos ingresando para depositarnos en el alto nivel del Autódromo”, anticipó Koch.Sobre las urbanizaciones de la zona, el funcionario sostuvo que están trabajando con las autoridades de estas localidades (Colonia Avellaneda y Sauce Montrul), “esperando definir el proyecto, pero es una decisión tomada del distrito de Vialidad, también por Seguridad Vial, que creemos que hay que cuidar a los vecinos. Es de suma necesidad de que no entre con un perfil de un corredor bioceánico a una zona tan poblada, y teniendo en cuenta cómo va creciendo demográficamente este sector del Gran Paraná. Es para dar seguridad y tranquilidad a los vecinos”.Por otra parte, se refirió a las obras que demanda el ingreso a la zona del Túnel. El funcionario adelantó a Elonce TV que se trabaja en un proyecto de obras. “Estamos trabajando en forma conjunta con el intendente de Paraná, en un proyecto integrador que va desde el “Mate” de Paraná hasta Acceso Norte”, adelantó.Koch sostuvo que se trata de “un proyecto importantísimo que va a sorprender a los paranaenses cuando los presentemos, porque no solo se contempla esta conectividad vial de la terminal de ómnibus, del túnel subfluvial, de los espacios verdes, de las areneras y de los barrios. Es un tema complejo a resolver, pero los ingenieros están trabajando”.Respecto del proyecto aseveró que “en un mes, estaría en condiciones para ser presentado a la sociedad para que lo trabajemos en forma conjunta con los vecinos, porque es importantísimo”, concluyó.La nueva Circunvalación se proyectó como autopista a lo largo de más de tres kilómetros. En esta extensión se incluyen tres puentes entre avenida Almafuerte y el acceso a San Benito.Además de beneficiar a Paraná y el Área Metropolitana, el proyecto mejora la integración regional y la conectividad con el Túnel Subfluvial, la Ruta 18 y el Parque Industrial. Se trata de un desarrollo estratégico fundamental en la radicación de empresas que generen empleo.En ese marco, resaltó que se plantearon 24 meses de ejecución y que podría estar finalizada en diciembre del 2022 o enero del 2023.