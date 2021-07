Cafiero:"No queremos una Argentina de especulación, sino de producción y empleo"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó este lunes que "la Argentina de la especulación no es la Argentina que queremos", sino un país de "producción y de empleo", al referirse a la suba del dólar paralelo, conocido como "blue".



"Para nosotros es importante seguir trabajando, son mercados que lo que representan es un ámbito especulativo; la Argentina de la especulación no es la Argentina que nosotros queremos", dijo Cafiero sobre esa cuestión al recibir una nueva partida de vacunas contra el coronavirus en el aeropuerto de Ezeiza.



El funcionario aseveró: "Lo que queremos es la Argentina de la producción y el empleo, de las inversiones, la que durante el primer trimestre ya recuperó ese 20% del PIB en inversiones, que recuperó ese aumento de 14% de la tasa de inversión en el primer trimestre".



"Esa es la Argentina que queremos nosotros; una Argentina que vaya y consolide un modelo de producción y de empleo y no un modelo de especulación financiera", aseveró.