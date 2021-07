Falleció Jorge Landau, histórico apoderado del Partido Justicialista

El ex diputado nacional apoderado histórico del Partido Justicialista (PJ), Jorge Landau, falleció hoy a los 74 años luego de una larga lucha contra un cáncer.La muerte de Landau generó un profundo pesar entre diversos dirigentes del PJ, entre ellos el presidente Alberto Fernández, que expresó su "acompañamiento" a la familia y los seres queridos del ex diputado nacional.Nacido el 23 de marzo de 1947 en la Ciudad de Buenos Aires y abogado de profesión, Landau se desempeñó como apoderado del PJ en la provincia de Buenos Aires desde 1988 y a nivel nacional desde 1999, lo que le dio un lugar central en cada armado electoral del partido.Especialista en cuestiones electorales, Landau tuvo un rol preponderante en los cierres de listas y en las cuestiones jurídicas del justicialismo durante más de 20 años, por lo que su muerte conmocionó a dirigentes de distintas generaciones."Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jorge Landau, histórico dirigente del peronismo y apoderado de nuestro partido. Enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos y compañeros de militancia. ¡Nunca te olvidaremos Jorge! QEPD", publicó la cuenta oficial de Twitter del PJ.Por su parte, Fernández, en su condición de presidente del PJ, expresó: "Lamento el fallecimiento de Jorge Landau, apoderado histórico y estimado del Partido Justicialista. Con profundo pesar quiero expresar mi acompañamiento en su dolor a su familia y allegados".A su turno, la vicepresidenta del PJ y diputada nacional, Cristina Álvarez Rodríguez, lo despidió a través de un mensaje en Twitter donde expresó su "enorme tristeza" y lo calificó como un "gran compañero y militante, un dirigente que dedicó su vida al peronismo".Su compañero de bancada y ex presidente del partido José Luis Gioja, manifestó: "Con muchísimo dolor por el fallecimiento de mi amigo Jorge Landau, apoderado del Partido Justicialista. Militante incansable. Me apoyó desde el primer día para lograr la presidencia del PJ"."Abrazo grande a sus familiares y amigos. Se va a extrañar. Se fue una gran persona", agregó el dirigente sanjuanino que encabezó el Partido Justicialista entre 2016 y marzo de 2021.La senadora nacional del Frente de Todos y titular del PJ de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, se sumó a las condolencias y expresó su "profundo dolor" por la muerte de Landau, al que definió como "compañero y militante".En tanto, la abogada y directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, también manifestó su "dolor inmenso" y agregó: "Histórico apoderado del PJ y del Frente de Todos. Y mi amigo, sobre todo mi amigo. Me enseñó tanto, me explicó tanto. No tengo palabras. Mi pésame muy dolido a su bella familia de la cual tan orgulloso estaba".Por su trayectoria como abogado del PJ, Landau también asesoró en diversas cuestiones jurídicas a gobiernos tanto nacionales como provinciales y ejerció dos mandatos como diputado nacional entre 2007 y 2015.