Un paro nacional afecta los vuelos de pasajeros en todo el país

"No habrá despegues en todo el país por las medidas de fuerza que implementarán controladores y técnicos de la navegación aérea", indicó la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA).



En el inicio de la protesta, los organizadores realizarán este lunes a las 8:00 un acto y conferencia de prensa frente al estacionamiento multinivel de la Terminal 4 del Aeroparque porteño, donde se detallará el alcance de la medida.



"Reclamamos una urgente recomposición salarial para completar la negociación paritaria del año pasado y acordar la del actual, recuperar lo perdido y ganarle a la inflación como proclama el Gobierno nacional", dijo el secretario general de ATEPSA, Jonatan Doino.



Remarcó que "los trabajadores, con sus tareas profesionales son responsables de las vidas de miles de personas y de millones de pesos en mercaderías que surcan los cielos no pueden estar preocupados en cómo llevar un plato de comida a sus casas, más allá de que nadie debe vivir esa angustia".



El gremio aclaró que "en ningún momento se afectarán vuelos humanitarios y/o sanitarios que transportan vacunas, suministros médicos, elementos o personas relacionados con el COVID-19.



El plan de lucha comenzó el 26 de junio último tras dos conciliaciones obligatorias acatadas por el gremio y numerosas reuniones en las que no se avanzó por la intransigencia de la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA SE).



Hasta ahora se había afectado la aviación general, vuelos de carga, privados y escuelas de aviación.



Ahora se suman los vuelos comerciales de pasajeros en aeropuertos de todo el país.



En una primera etapa vuelos de cabotaje en diferentes horarios y, si no se logra un acuerdo, se irá incrementando la intensidad y duración, abarcando también los vuelos internacionales.



Los trabajadores enrolados en ATEPSA son los encargados de organizar la navegacio?n ae?rea, autorizan los despegues, rutas y aterrizajes de todas las aeronaves que circulan por el espacio ae?reo argentino.



Esta?n distribuidos en los 54 aeropuertos y aero?dromos existentes en las 23 provincias.



También tienen bajo su función instalar y mantener todos los sistemas de navegacio?n electro?nicos como radares y sistemas de comunicacio?n.