Frederic: "Hay notas que dan cuenta de envío de material" bélico a Bolivia

La ministra de Seguridad Sabina Frederic calificó como "gravísimo y escandaloso" el apoyo del expresidente Mauricio Macri al golpe contra el gobierno de Evo Morales en el año 2019 y señaló que "hay información dentro de Gendarmería que confirmaría estos hechos".



"Primero, queremos remarcar que es un hecho gravísimo y escandaloso de apoyo del gobierno argentino por parte del entonces presidente Mauricio Macri, contra el gobierno de Evo Morales, y aparentemente, a las fuerza sediciosas", dijo Frederic este sábado en declaraciones a CNN Radio.



De esta manera, se refirió a la denuncia del vecino país formulada el jueves pasado por el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, respecto de supuestos envíos de material bélico a esa nación para apoyar el golpe que puso en el poder a Jeanine Áñez.



"Es un hecho gravísimo y escandaloso de apoyo del gobierno argentino por parte del entonces presidente Mauricio Macri, contra el gobierno de Evo Morales"

Frederic reveló que "hay información dentro de la Gendarmería, que pudimos identificar en estas últimas 48 horas, que estaría confirmando el envío de estas municiones" y aclaró que pese a que en un primer momento se habló de "40.000 municiones, figuran 70.000, o sea, casi el doble" indicado en una de las notas encontradas.



"Por ahora tenemos la posibilidad de confirmar que es altamente probable que esto haya sucedido", amplió tras asegurar que "todas las dependencias del Estado están hoy trabajando a fondo para ir hasta el final y que aquí los responsables, sobre todo quienes están todavía activos en la función pública, asuman la responsabilidad y paguen el costo", precisó la titular de la cartera de Seguridad.



Además, Frederic remarcó que "muchas dependencias del Estado tuvieron que intervenir en forma regular o irregular" para el envío de ese material durante el gobierno de Juntos por el Cambio, y citó entre ellas al Ministerio de Defensa, de Relaciones Exteriores, la Aduana, el Ministerio de Justicia, y de Seguridad.



"Por lo tanto es muy difícil pensar que estas acciones no las supiera el expresidente" Macri, dijo Frederic.



"Por ahora tenemos la posibilidad de confirmar que es altamente probable que esto haya sucedido", dijo la ministra.

"Por ahora tenemos la posibilidad de confirmar que es altamente probable que esto haya sucedido", dijo la ministra.



La ministra contó con que "el jueves pasado, por petición del presidente Alberto Fernández, envié notas a cada una de las fuerzas para que indiquen en un plazo de 72 horas cuál había sido el movimiento del material que se denunció, en realidad que se agradece en la nota", hallada por las autoridades bolivianas y difundida junto a la denuncia.



"Tenemos información preliminar que fue surgiendo del trabajo que está haciendo toda la Gendarmería a través de una investigación administrativa" dijo y precisó que esa fuerza "identificó notas del mes de noviembre del 2019 donde hay un primer pedido (de material)" donde participa la "Agencia Nacional de Materiales Controlados, que es la que se ocupa del registro de armamento y la que también autoriza la salida transitoria de material".



Agregó que en este caso se trataría de "material antidisturbios" con lo cual "existe este pedido de la Gendarmería a la ANMaC para que autorice la salida transitoria de material de este tipo".



"Es muy difícil pensar que estas acciones no las supiera el expresidente"

Por otra parte Frederick resaltó que hay notas, donde "en la primera se solicita la salida transitoria de pistolas, fusiles, chalecos antibalas, visores nocturnos, y 1300 cartuchos antitumulto".



"Esa primera nota se corresponde con una nota que envía la policía de Bolivia a la Argentina en enero del 2020 que de alguna manera certifica que ese material llegó, y ese material acompañó al grupo Alacrán que son los 11 efectivos de la Gendarmería que Bullrich autorizó a la salida del país", dijo la ministra.



Por otra parte sostuvo que existe "una segunda nota del 12 de noviembre del 2019 donde la Gendarmería por orden de (Gerardo) Otero que era el Comandante General de ese momento, solicita la autorización para el envío a Bolivia en forma transitoria de 70.000 cartuchos antitumulto, 600 granadas antitumulto y 100 garrafas de gas pimienta", enumeró la funcionaria.



"Está claro que hay un circuito de armamento relativamente autorizado y hay otro, que son estas 70.000 municiones que son del mismo tipo que aparece en la nota de agradecimiento de la Fuerza Aérea boliviana, que tiene un circuito que por ahora no terminamos de entender bien", detalló.



No obstante añadió que todo "parece bastante irregular" y puntualizó que en estos envíos "participaron varias dependencias del Estado".



Por otro lado, la funcionaria también consideró "absurdo" que se niegue la veracidad de esas notas debido a que "eso circuló por el sistema de tramitación de expedientes digital habitual, que el mismo que el gobierno de Macri dejó" habilitado.





Télam.