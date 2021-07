Galarza se suma a las ciudades que cuentan con sistema de videovigilancia

Estuvieron también el presidente del CGE, Martín Müller, la diputada Paola Rubattino y el jefe departamental, Milton Taulada.



Además, se puso en funcionamiento la Guardia Urbana de esa ciudad, se entregaron cascos del Programa de Fortalecimiento Municipal del Observatorio de Seguridad Vial y se inauguró una escultura en homenaje a los ex combatientes de Malvinas.



La sala de monitoreo de Galarza cuenta con 50 cámaras y 12 domos, en un esfuerzo en conjunto de la Municipalidad y el gobierno provincial, los puntos de vigilancia están dispuestos en lugares estratégicos de la localidad y accesos, con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana. La instalación se realizó con equipos técnicos propios del Municipio y asesoramiento de la Policía de Gualeguay.



La municipalidad hizo una inversión de más de 4 millones de pesos en tanto el Gobierno provincial realizó un aporte con el Fondo Provincial de Seguridad (Fo.Pro.Se), que el Instituto de Ayuda Financiera para la Acción Social (Iafas) asigna al Ministerio de Gobierno y Justicia para ser invertido en esta materia.



Acompañaron la recorrida el secretario de Asuntos Municipales, Fabián Flores y el coordinador del Observatorio de Seguridad Vial, Pablo Peil.

"Fabian Menescardi es un intendente muy activo. Con todo el equipo del Ministerio dialoga permanentemente y de eso se trata. El Estado moderno fue concebido justamente para fortalecer el bienestar general y brindar justicia. Nuestro diálogo tiene que ser permanente y en ese sentido trabajamos los gobiernos locales, con el gobierno provincial y nacional", sostuvo la ministra Rosario Romero en su visita al Municipio de Galarza, donde se realizó la entrega de cascos y kits de seguridad vial.



"La pandemia nos atravesó estos dos años, pero no hemos dejado de hacer otras cosas. Hemos pensado en educación vial, en discutir de prevención, en estar en permanente diálogo con los gobiernos locales para mejorar la situación de seguridad, por eso, los aportes también van en este sentido y los Municipios ponen lo suyo. Si hoy Galarza va a tener 50 cámaras de seguridad es gracias al esfuerzo compartido que se hace entre gobierno provincial y el local y veo que tiene un gran equipo compuesto por muchos hombres y mujeres que expresan el vigor de quién quiere gestionar para el bien común", remarcó.



"Felicito este trabajo compartido que se hace con la Policía, con la guardia urbana, que se piense en mejorar los niveles de vida de la población. Porque si uno piensa en una ciudad más segura piensa en la tranquilidad de su gente", sostuvo la ministra Romero.



"El Gobernador Bordet ha puesto mucho empeño en las políticas de instalación de cámaras de seguridad porque tenemos 11.500 policías en Entre Ríos y a veces no es suficiente, por esto estamos fortaleciendo los sistemas de seguridad con tecnología que complemente la tarea de prevención", agregó.



La ministra también se refirió al edificio que se está construyendo para la Comisaría local, donde el gobierno provincial está aportando los materiales y la Municipalidad la mano de obra. "Estamos pensando en una comisaría nueva, más equipada, a través de un esfuerzo compartido entre la Provincia y la Municipalidad", señaló.



Durante la jornada de recorrida por Galarza, la ministra Romero descubrió una placa en el nuevo edificio de la comisaría local que lleva un importante avance de obra.



Por su parte, el intendente, Fabián Menescardi, explicó: "Cuando comenzamos con este sueño de la sala de monitoreo, la idea era trabajar en conjunto con la Policía la parte de monitoreo sobre todo la parte preventiva y también se nos dio la oportunidad de crear la Guardia Urbana, con un aporte no reintegrable del Gobernador Bordet, con el cual compramos motos para que pueda funcionar la guardia".



En este sentido, agregó: "Con la Guardia Urbana en funcionamiento, creada por decreto municipal, más el trabajo junto a tránsito y la incorporación de cámaras que van a estar comunicadas directamente con la Policía, se va a poder hacer un trabajo preventivo coordinado", estimó el intendente Menescardi.



En cuanto al edificio para la Comisaría, sostuvo: "Sabiendo que en toda la provincia está muy difícil la construcción a raíz de las grandes licitaciones, le propuse a la ministra Romero la oportunidad de hacer algo en conjunto para tener la comisaría nueva, donde la Provincia pone los materiales y el Municipio los empleados para levantar la obra", mencionó el intendente al tiempo que agregó: "En este momento la obra ya tiene 30 días y un importante avance"



En este sentido, el jefe departamental, Milton Taulada, destacó la importancia de un nuevo edificio que "es de muy gran utilidad, ya que donde hoy funciona la Comisaría se le debe hacer varias reparaciones, es por eso que se impulsó la construcción de la nueva, que ya hace unos años estaba planificada". Monumento a Malvinas

En un emotivo acto, que se dio en la plaza principal de Galarza, la Municipalidad descubrió un monumento realizado por la artista plástica Valentina Fernández y se dejaron inaugurados seis monolitos, correspondientes a los veteranos de Malvinas hijos de esa ciudad, que estuvieron todos presentes en el acto junto a sus familias.



A las autoridades presentes en la recorrida, se sumó el senador departamental, Fracisco Morchio.



La ministra felicitó la iniciativa municipal y destacó "la significación hacia adelante" de lo que queda como patrimonio de Galarza en recuerdo de Malvinas.



"Lo que hoy acabamos de inaugurar, tiene un gran significado. Con esfuerzo de la Comunidad, Galarza está reconociendo a sus excombatientes y está pensando en rescatar aquella historia".



"Los docentes podrán venir a esta plaza y transmitir a las generaciones futuras quienes fueron los entrerrianos que estuvieron allí, qué significó y que sigue significando Malvinas. Porque, así como nos liberamos del colonialismo de España tenemos pendiente liberarnos de ese colonialismo que todavía el Reino Unido sigue expresando en la ocupación de Malvinas y es una causa, que tanto el presidente de la Nación como todos los presidentes democráticos de Argentina siguen reivindicando en los foros internacionales. Por eso quiero expresar mi reconocimiento a Fabian Menescardi, que como presidente municipal está expresando en un lugar público algo tan importante como es esta reivindicación. Está reconociendo a los habitantes de Galarza y el departamento que estuvieron en las Islas y está ayudando a la memoria colectiva que tanto importa en estas circunstancias".



Los ex combatientes reconocidos fueron: Pedro José Galván, Agustín René Zelaya, Ángel Antonio Vanzella, José Alberto Cardozo, Juan Hugo Gelhorn y Sergio Edgardo Wilhelm.