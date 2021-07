Se realizó jornada sobre Juicio por Jurados destinada a estudiantes secundarios

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, la secretaria Municipal de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias, Carina Ramos y la directora departamental de Escuelas, Adela Ramírez, abrieron una jornada de capacitación sobre Juicio por Jurados, dirigida a estudiantes secundarios.



Al realizar la apertura, la ministra Romero destacó que "la Ley de Juicio por Jurados hizo un viraje a lo que es la administración de Justicia".



"En 2019 los legisladores provinciales, el Poder Judicial y Ejecutivo coincidimos en que el sistema de justicia penal para los delitos más graves lo tenía que administrar un jurado. De seis varones y seis mujeres, similar a lo que ya venían implementando otras provincias. Decimos que es un viraje fuerte porque aquello que los Convencionales Constituyentes en 1853 dijeron que debía ocurrir, que era que la justicia penal tenía que ser administrada por jurados y nunca se había concretado", recordó.



"El Juicio por Jurados tiene la amplitud de que hombres y mujeres, que están insertos en la comunidad, juzgan un crimen y deciden si la persona es culpable o no. No entran en cuestiones de derecho, si hay que aplicar más o menos condena, eso sigue estando a manos de los jueces. Pero esa mirada ciudadana en el Juicio por Jurados en la Provincia abre un proceso de democratización del Poder Judicial y de escucha a lo que piensa la comunidad de un determinado crimen", explicó Romero.



"La experiencia viene siendo formidable en la provincia. Ya hemos juzgado casos. Creo que el Juicio por Jurados llegó para quedarse porque es una conquista de la ciudadanía", remarcó.



Por su parte, Carina Ramos, sostuvo: "Me pone muy contenta ver a los gurises y gurisas del departamento y entender que necesitamos este compromiso. Necesitamos que todos los y las ciudadanas podamos entender de qué se trata esta institución nueva que es el Juicio por Jurados, para poder valorar la importancia que tiene que se pueda desarrollar dentro de la administración de Justicia".



La funcionaria acercó además el saludo del intendente Adán Bahl y en este sentido indicó: "Lo que nos interesa es seguir generando estos lugares de encuentro, de participación e intercambio y de escucha".



Finalmente, la directora departamental, Adela Ramírez, agradeció la presencia de la ministra y las autoridades municipales e indicó que en la temática de Juicio por Jurados "es muy importante desde nuestro rol como ciudadanos en el ámbito de la Justicia". Remarcó, además, "la importancia del compromiso de los equipos docentes con los estudiantes en este tema, ya que todos pueden ser convocados en algún momento luego de cumplir los 18 años".



La disertación estuvo a cargo del abogado de la departamental de Escuelas, Pablo Obaid.