Gobernadores destacaron importancia de mantener "la independencia"

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, provincia donde el Presidente encabezó la conmemoración central por el 205º aniversario del Día de la Independencia, le dijo al jefe de Estado que "cuente con los tucumanos para poner la Argentina de pie".



En el acto que se hizo en el Museo de la Casa Histórica de la capital provincial, Manzur expresó que su gobierno y su pueblo se comprometen a "acompañar su sueño de un país más justo".



"Estoy más convencido que nunca que usted va a cumplir con su promesa de poner a la Argentina de pie, cuente con nosotros, vamos a estar a la par suya, sabemos de su entrega y de su equipo de trabajo", manifestó al Presidente el gobernador de Tucumán.



Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó anoche el acto por el Día de la Independencia, en el que convocó a la sociedad a "juntar energía para estar listos para el renacimiento de la provincia de Buenos Aires y del pueblo".



Kicillof, en el evento realizado junto a su gabinete en la explanada de la sede de la gobernación en la ciudad de La Plata, señaló que existe una "sola forma" de llevar adelante esa tarea: "con un Estado presente, con un Gobierno protector, pero sobre todo siguiendo el ejemplo de nuestras gestas históricas, con un pueblo sacrificado, humilde y solidario".



El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, en tanto, al encabezar el acto por el 205º aniversario de la Declaración de Independencia dijo que los modos de la colonización "van adaptándose" y adoptan las formas de "imposiciones culturales o económicos", por lo que llamó a "ser un país insertado en el mundo pero sin perder independencia".



"La necesidad de colonizar va adaptándose a las circunstancias y, aunque no son tan rudimentarias como en el pasado, muchas veces las imposiciones son culturales o económicas", manifestó el gobernador en el acto que se hizo en la ciudad santafesina de Rafaela.



En tanto, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, destacó que "la independencia es la obra más importante que tenemos como Nación" y dijo que "está latente el deseo claro" de que "no haya marcha atrás para constituir una patria libre y soberana", al encabezar en la ciudad de Paraná el acto por el Día de la Independencia.



"Es un aniversario atípico por la pandemia pero pudimos homenajear este día", expresó el mandatario provincial y sostuvo que se trata de "un hito donde está latente el deseo claro de que no haya marcha atrás para constituir una patria libre y soberana".



El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, encabezó en esa provincia el acto por el 9 de Julio y dijo sentirse "orgulloso de tener un Presidente que tiene una mirada federal" como Fernández y advirtió que "la pandemia está pasando y nos va a dejar ver todo lo que se está haciendo".



"Yo me siento orgulloso de tener un presidente que tiene una mirada federal, tal vez la pandemia no deja ver la gestión del presidente, del gobernador, del intendente", expresó el mandatario en el acto en el que también se realizó la inauguración de las obras en Plaza del Maestro.



En La Pampa, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Pablo Bensusán, dijo que "estamos fabricando vacunas en nuestra patria" y aseguró que "eso también es soberanía", al encabezar en la localidad de Toay el acto por el Día de la Independencia.



"Defender la independencia nacional hoy es desendeudarnos, es invertir en educación, ciencia y tecnología, fortalecer el sistema sanitario y regular la economía, para que sea el Estado y no el mercado el que establezca las prioridades políticas", destacó el funcionario en el acto que coincidió con el 127 aniversario de la fundación de Toay.



En tanto, el intendente de la ciudad santafesina de Rosario, Pablo Javkin, encabezó el acto por el 9 de Julio en el Monumento Nacional a la Bandera, donde dijo que la pandemia deja "muchas lecciones" y mencionó que "lo importante es que debemos estar unidos y trabajar juntos".



El jefe comunal manifestó que ese compromiso "requiere de toda nuestra solidaridad para estar cerca de quienes más han sufrido" y pidió actuar con "sencillez y austeridad para recuperar pronto nuestra economía".



El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, aseguró que no hay patria "si la política, que es la que tiene que tomar las decisiones para transformar las desigualdades en oportunidades", mira "para el costado y considera a la mitad de la gente descartable".



"La patria es el otro, la patria somos todas y todos unidos", aseguró el intendente bonaerense al encabezar el acto por el Día de la Independencia en el Teatro del Municipio, en el que los vecinos participaron desde la plataforma Zoom y siguieron la transmisión por YouTube.





Télam.