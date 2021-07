Fiscalía inició investigación por presunto envío de material bélico a Bolivia

Política Fernández pidió disculpas a Bolivia tras acusación a Macri de apoyar el golpe

La Unidad Fiscal Especializada en la investigación de ilícitos relacionados con armas de fuego, explosivos y demás materiales controlados (Ufiarm) anunció este viernes elLa intervención de la fiscalía argentina ocurre luego de que ayer el Gobierno boliviano presentara pruebas del, quien en noviembre de 2019 derrocó al mandatario constitucionalmente electo, Evo Morales."Mi modelo no está en los que mandan balas de goma a Bolivia. Mi modelo sigue siendo (José) de San Martín, (Martín Miguel de) Güemes y (Manuel) Belgrano", dijo el Presidente en su mensaje desde la Casa Histórica de Tucumán.Fernández dijo que "es casi irónico que tengamos que enfrentar el día de la hermandad entre la Argentina y Bolivia con semejante locura"."Quiero pedirles disculpas al pueblo de Bolivia porque un gobierno argentino mandó armamento para parar la protesta de un pueblo que se levantaba en contra un golpe militar", expresó el mandatario en su mensaje.Agrega que esta "operatoria habría resultadoy que, según se desprende la de misiva que en el día de ayer le habría cursado el Sr. Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, a su par Boliviano, Dr. Luis Arce Catacora, habría coadyuvado con las fuerzas que perpetuaron el Golpe de Estado contra el Gobierno constitucional del presidente Evo Morales".Es por ello que informan que el fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación, Gabriel González Da Silva, a cargo de la Ufiarm,Indican que se dispusieron "una serie de medidas probatorias, entre ellas, el requerimiento de información a la Presidencia de la Nación, a distintos ministerios de la Nación y a la Gendarmería Nacional, con el propósito de comenzar a colectar elementos que permitan avanzar a dilucidar tales episodios a la mayor brevedad posible y determinar, en su caso, sus posibles autores o partícipes".Desde la cartera de Defensa, su titular, Agustín Rossi, reveló en declaraciones formuladas a las, queRossi explicó que "ningún elemento bélico puede salir de la Argentina sin la autorización del departamento de Defensa" y que el avión "tenía el objetivo de transportar gendarmes y cargamento que iban a fortalecer la custodia de la embajada argentina en Bolivia", pero que"El Hércules C-130 partió el 12 de noviembre de 2019 a las 23.50 llegando entre las 4 y las 5 de la mañana del 13 a La Paz, justo ese mismo día es cuando el jefe de la fuerza aérea boliviana le emite una nota de agradecimiento al actual ministro de Trabajo de (Gerardo) Morales, Normando Álvarez García", que entonces era embajador argentino en Bolivia, precisó.También adelantó que "Defensa va a coordinar con la ministra de Seguridad -Sabina Frederic- para generar una denuncia, ya que el Hércules hizo Aduana y, por ende, todo se puede confirmar".También se refirió a la denuncia efectuada por el gobierno boliviano el excanciller durante la gestión de Mauricio Macri, Jorge Faurie, quien afirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores "no estuvo involucrado" en el envío de ningún tipo de "material bélico" a Bolivia y sostuvo que los exfuncionarios de la cartera de Seguridad, que estaba a cargo de Patricia Bullrich, "tendrán que aclarar" lo sucedido."Nunca pasó por mis manos pedido alguno de material para la Fuerza Aérea Boliviana", afirmó la presidenta del PRO esta mañana mediante una publicación en sus redes sociales.En tanto, el abogado Gregorio Dalbón opinó al hablar con AM 990 que Bolivia tiene "el derecho de pedir la captura" del expresidente Macri."Bolivia tiene el derecho de pedir la captura de Mauricio Macri. En el caso de que se compruebe que estuvo involucrado en mandar armas para derrocar un Gobierno popular y democrático, no hay dudas de que le cabe una prisión perpetua por delito de lesa humanidad", dijo el letrado."Nosotros mandábamos videos y mandábamos pruebas pero no nos creían. ¿Y ahora? Lo que nosotros dijimos es que Morales, el embajador (por Normando Álvarez García, hoy ministro de Trabajo de Jujuy) y muchos sectores de la derecha estuvieron involucrados con el golpe de Bolivia. Hoy se confirma que fue así", subrayó la fundadora de la organización barrial Túpac Amaru.