Productores agropecuarios criticaron el "intervencionismo estatal" en protestas

Reclamos

Distanciamiento social

Productores agropecuarios autoconvocados encabezaron, este viernes, protestas masivas en distintas ciudades del país, con epicentro en San Nicolás, para manifestar su rechazo a las políticas hacia el sector, pero también cuestionar la estrategia sanitaria frente a la pandemia y fustigar el "intervencionismo estatal" en distintas áreas.En la protesta -realizada en el día de la celebración de la Independencia- participaron dirigentes que integran la Mesa de Enlace, pero sólo se los vio entre la gente, y no subieron al escenario ni brindaron discursos.En San Nicolás, cientos de camionetas se estacionaron a la vera de la ruta 9 -une Buenos Aires con Rosario-, en las proximidades del lugar del acto.Los participantes portaron banderas argentinas y pancartas con distintas consignas contra las políticas oficiales.Hubo también actos de gran calibre en Santa Fe (Avellaneda), San Luis, Chaco y Entre Ríos, mientras que en Tucumán la protesta se unió a una movilización de rechazo a la presencia del presidente Alberto Fernández, y hasta se produjeron algunos incidentes.Los reclamos del campo incluyeron un amplio listado que va desde el cepo a las exportaciones de carne al manejo de la pandemia y la gestión de vacunas.Pero también hubo cuestionamientos al regreso a las clases presenciales, la reforma judicial y las jubilaciones.Desde temprano se concentraron a la vera de la autopista decenas de automóviles, camionetas y tractores, con banderas argentinas y carteles con distintos reclamos.No se observaron representaciones políticas, pero sí participaron como asistentes en la protesta en San Nicolás la titular del PRO, Patricia Bullrich, y el líder del Partido Libertario, José Luis Espert, entre otros dirigentes.Montada sobre un caballo, Bullrich destacó que "todos están acá acompañando al campo, pero entendiendo que sus causas son importantes. Hay una necesidad de que Argentina se libere del populismo y avance a un país competitivo".Los principales referentes de la Mesa de Enlace, que enrola a la Sociedad Rural, CRA, Federación Agraria y Coninagro, también participaron.En San Nicolás se pudieron observar carteles con leyendas que reclamaban contra las restricciones a las exportaciones de carne y la estatización de la hidrovía Paraná-Paraguay.Pero también hubo reclamos contra las limitaciones para viajar y el cierre de escuelas, entre otros puntos.Con la consigna "Ciudadanos movilizados en defensa de la producción, el trabajo y la educación", los organizadores mostraron sus disidencias también por las restricciones que complican el funcionamiento de comercios e industrias.Al escenario, exhibido con una bandera argentina que lo cruzaba y llevaba la leyenda "Ciudadanos por la República", subieron representantes de distintos sectores, desde chacareros hasta dirigentes de la actividad inmobiliaria y el comercio.Entre los manifestantes, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria, advirtió que las restricciones del Gobierno afectaron "la producción y al productor pequeño y mediano poniéndolo en serio de desaparición"."Queremos que escuche el Gobierno y el sector opositor", reclamó Achetoni, quien también pidió "un plan integral para el desarrollo de la Argentina".En la misma línea se expresaron Jorge Chemes, de CRA, y el ex ministro de Agroindustria macrista Luis Etchevehere.Chemes consideró que el de San Nicolás fue un "acto histórico" y destacó que "el campo necesita transmitir la verdad hacia la opinión pública contra las malas políticas que aplica el gobierno nacional"."Si el sector agropecuario no puede producir, impacta sobre toda la economía", sostuvo.Los organizadores debieron reclamar a los asistentes en distintos momentos que mantuvieran distancia y utilizaran barbijo."Demos el ejemplo. Evitemos problemas", insistieron en distintos momentos del acto, que incluyó a los Gauchos de Güemes, llegados desde Salta para sumarse al acto de protesta.El grupo, que no desfiló en los actos del bicentenario por la muerte de su referente, consiguió apoyo de la comunidad salteña y emprendió el viaje para estar en San Nicolás."Es una reivindicación de lo que pasó en Salta el 17 de junio (aniversario de la muerte de Martín Miguel de Güemes), que no nos dejaron desfilar", dijo Abelardo Usandivaras, organizador de la movilización desde Salta.