Fernández auguró: "Estamos más cerca del mañana que queremos"

Este Día de la Independencia celebramos el esfuerzo de cada uno y cada una que, con trabajo, mantiene vivo el legado de los héroes de la patria.



Estamos cerca del mañana que queremos. Un mañana en el que recuperemos la alegría y sigamos reconstruyendo nuestra querida Argentina. pic.twitter.com/EsK8ndO8Ni — Alberto Fernández (@alferdez) July 9, 2021

El presidente Alberto Fernández expresó hoy que los argentinos "estamos cerca del mañana que queremos", en un mensaje publicado en redes sociales por el Dia de la Independencia, en el que destacó "el esfuerzo de cada uno y cada una que, con trabajo, mantiene vivo el legado de los héroes de la patria".Al cumplirse hoy 205 años de la declaración de la Independencia nacional, Fernández publicó un mensaje en las redes sociales previo al acto que encabezará este mediodía en la Casa Histórica de Tucumán."Este Día de la Independencia celebramos el esfuerzo de cada uno y cada una que, con trabajo, mantiene vivo el legado de los héroes de la patria. Estamos cerca del mañana que queremos. Un mañana en el que recuperemos la alegría y sigamos reconstruyendo nuestra querida Argentina", expresó el mandatario en el video.El Jefe de Estado publicó también un video de un minuto y medio, en el que se mezclan distintos momentos de la pandemia de coronavirus y la campaña de vacunación en diferentes partes del país.Con su voz en off en el material audiovisual, el Presidente señaló: "Se cumplen 205 años del día en que los héroes de la patria dieron todo por nuestra independencia"."Debemos tomar conciencia de que no solo celebramos un hecho del pasado, que recordamos con monumentos, con homenajes. Celebramos el esfuerzo de cada argentino y cada argentina que día a día trabaja por que seamos cada vez más independientes y así mantiene vivo el legado y el amor por la patria que nos dejaron", agregó.En esa línea, continuó: "Valores y convicciones que llevamos en cada paso que damos y que deben inspirarnos en el tiempo que nos toca"."Un tiempo en el que una pandemia azota y ensombrece al mundo entero, pero en el que fuimos capaces de cuidarnos y cuidar a los demás y pudimos seguir avanzando con trabajo y solidaridad", apuntó."Este día de la Independencia continuemos ese camino que nos han marcado los hombres y mujeres a quienes les debemos el presente", agregó.Al finalizar el video, el primer mandatario sostuvo que "hay un mañana gracias al compromiso de todos y todas y solo así vamos a superar esta pandemia, recuperar la alegría y seguir reconstruyendo el país que nos merecemos”.En otro material audiovisual, publicado por el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, en su cuenta oficial de Twitter, Alberto Fernández manifestó: "Yo quiero que este 9 de julio para todos sea la inyección de fuerza que todos los argentinos necesitamos para ponernos de pie"."Todos estuvimos de acuerdo desde Jujuy, allá en el norte, hasta Tierra del Fuego, allí en el sur. Desde Mendoza al oeste, hasta Buenos Aires acá en el este. Entendimos que no había un dilema. Que lo que teníamos que hacer era preservar la vida y la salud de la gente”, agregó el mandatario con voz en off en este video.Y continuó: “Las mujeres de la industria, los hombres de la industria, los hombres del campo, los hombres del comercio, los hombres de la construcción. Todos unidos tenemos que construir la Argentina que se viene”.El video de un minuto, concluye con el saludo del presidente: “A todos, a todas y a todes, feliz día de la Patria”.