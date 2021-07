Productores agropecuarios realizarán hoy una protesta en San Nicolás

Política Productores agropecuarios realizarán una protesta el 9 de julio

Adhesión

El campo entrerriano dirá presente el 9 de julio en San Nicolás. Concurrimos a favor de las libertades, la propiedad privada y el federalismo. Y en contra de un gobierno intervencionista y estatizante, que avanza sobre el Agro y sectores independientes. pic.twitter.com/qQoANr6ugR — Juan Diego Etchevehere (@JEtchevehere) July 5, 2021

Sin Coninagro

Los cuestionamientos

Productores autoconvocados harán hoy una protesta con el fin de rechazar las políticas oficiales para el sector, como las restricciones a las exportaciones de carne, la estatización de la Hidrovía y la ley de Biocombustibles.El reclamo será en el partido bonaerense de San Nicolás, pero en los mensajes que circulan aclararon que pretenden hacerlo como "ciudadanos", y rechazan la eventual presencia de dirigentes políticos."El Encuentro pertenece a los ciudadanos, no a los políticos, manténganse al margen de la convocatoria", están señalando los productores.En tanto, la Mesa de Enlace de Entre Ríos, que nuclea a las entidades Fedeco, Farer, Sociedad Rural de Entre Ríos y la delegación entrerriana de Federación Agraria, confirmó que adhieren a la movilización. “Ante los avances negativos del Estado, adherimos e invita a participar de la movilización del 9 de Julio en San Nicolás, a partir de las 10”, manifestaron.“Pasado un año y medio de gestión del Gobierno nacional, vemos con preocupación, la ejecución de una serie de medidas, que no solo atentan contra el campo, la producción y la cadena agroindustrial del país, sino también contra muchos sectores independientes de nuestra sociedad”, resaltó la Mesa de Enlace de Entre Ríos en un comunicado dado a conocer este lunes.“Concurrimos a favor de las libertades, la propiedad privada y el federalismo. Y en contra de un gobierno intervencionista y estatizante, que avanza sobre el Agro y sectores independientes”, expresó Juan Diego Etchevehere en las redes sociales.En tanto, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, se mostró en contra de la protesta de los autoconvocados.Inannizzotto se preguntó si el reclamo lanzado para el 9 de julio es una convocatoria genuina de los productores o una "movida política ultra, con consignas difusas".Es que se produce en momentos en que la Mesa de Enlace tendió puentes de diálogo con el Gobierno para intentar destrabar totalmente las exportaciones de carne, que sólo fueron liberadas parcialmente.Por eso, Coninagro adelantó que no estará presente en la protesta de San Nicolás.Los productores autoconvocados cuestionarán, además, el proyecto de ley de biocombustibles motorizado por el jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner. Sostienen que ese proyecto impactará en forma negativa sobre la cotización del maíz.Cuestionan, además, la decisión de que el Estado tome el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay al menos por los próximos doce meses. Por esa vía estratégica salen todas las exportaciones agroindustriales de la Argentina.Los autoconvocados eligieron San Nicolás porque allí se firmó en 1852 el pacto preexistente que sentó las bases de la Constitución Nacional.