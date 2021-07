ARA San Juan: familiares de las víctimas pidieron la imputación de Macri

Familiares de víctimas del submarino ARA San Juan reclamaron hoy la imputación formal del ex presidente Mauricio Macri en la causa en la que se investiga si sufrieron espionaje ilegal por parte del gobierno de Cambiemos en sus manifestaciones y reclamos."Tenemos preocupación respecto de los tiempos que se está tomando la justicia para imputar a Mauricio Macri, en la causa AFI Espionaje Ilegal, tanto a familiares de tripulantes como a allegados", expresó la querella mayoritaria mediante un comunicado."Resulta innegable la responsabilidad directa de Macri en el espionaje ilegal perpetrado, por ser el beneficiario directo, lo cual surge del contenido de los discos que dieron origen a la denuncia", añade el texto.La causa por presunto espionaje a familiares y allegados a los 44 marineros muertos por el naufragio fue iniciada a raíz de documentación hallada en la AFI por su interventora, Cristina Caamaño."La tarea de los agentes –añade el documento- tenía como objetivo no permitir que se perjudique la imagen presidencial, no alterar la gestión ni la calma de su gobierno", expresó.Las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, tras enumerar una serie de episodios por los que consideran que está "probado" el espionaje, anunciaron que presentarán un pedido ante la Justicia Federal de Dolores para que Macri sea convocado a indagatoria."Nos inquieta pensar que debamos esperar 20 años como en el reciente pedido de quiebra del Correo, para que se lo impute y procese por este delito no solo reprochable penalmente sino cargado de amoralidad absoluta", resumió el documento.