"En Entre Ríos se invierten $15 mil millones en obras de agua y saneamiento"

Elecciones

En Paraná y el departamento, a través del programa Argentina Hace, tenemos más 100 obras de agua y cloacas, que también tienen que ver con el plan estratégico que desarrolla el gobernador Gustavo Bordet", ponderó ael titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), Enrique Cresto.En el marco de la histórica bajante del río Paraná, comunicó que se reunió con el gobernador y el intendente Adán Bahl "para articular políticas a largo plazo, como lo es el, en el mediano plazo, una cisterna en un sector de Paraná que no tiene agua y, en el corto plazo,Consultado a Cresto por los plazos de las obras, éste explicó que "a través del Argentina Hace, las obras son de seis meses, de rápida ejecución, sin redeterminación de precios y a través del cual al municipio se le da un anticipo del 30% para estar rápidamente en la calle con la obra".En la oportunidad, recordó que, que si bien es una obra que demandará más de dos años, cambiará a la ciudad de Paraná porque se duplica la capacidad de la planta Echeverría y además con agua superficial del río se podrá llegar al interior de Paraná, donde proliferan las perforaciones".También se refirió a las obras en ejecución en bulevar Racedo, calle Rondeau y sobre el arroyo Antoñico. "Las de agua y saneamiento son las obras en expansión, las conexiones rápidas a aquellas familias que lo necesitan", destacó.De acuerdo a lo que resaltó Cresto, "el desafío que nos encomendó el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue el de trabajar con los 83 municipios, 53 comunas y todas las juntas de gobierno, porque lo importante es que se dinamiza la economía y se genera empleo"."A los más de dos mil intendentes que pasaron por este organismo en este año y medio les comento que antes no había una mirada federal y nacional del gobierno, porque se pretendía que los municipios, con fondos propios, hagan las grandes obras sin entender que es imposible", comparó el funcionario nacionalConsultado a Cresto cómo transita este período camino a las elecciones legislativas, éste señaló que el cronograma de la gestión nacional es "el de la vacunación y la pos pandemia para recuperar la actividad económica". "En esta posibilidad reconstruir la Argentina, aprovechamos la oportunidad que tenemos para trabajar desde todos los frentes, en Nación nos sentamos con todos los ministros y peleamos para que los fondos lleguen a Entre Ríos, eso fue lo que me encomendó el gobernador de la provincia. Y en ese desafío estamos", sentenció.reafirmó al comparar: "A los entrerrianos tenemos que contarles que hubo cuatro años en los que las obras viales estuvieron paralizadas, hubo cero inversión en infraestructura de salud y viviendas, y las obras que estaban en ejecución se paralizaron. Entonces, pasar de eso a tener más de 30 mil millones en Vialidad Nacional es algo que va directo a la generación de puestos de trabajo y la reactivación económica".. Eso es una demostración de un gobierno que piensa en construir un país para los más de 45 millones de habitantes", destacó.

"Hoy hay una mirada nacional en la que Entre Ríos es protagonista, como pocas veces en la historia"

Federalismo

Para Cresto, "hay que tener un triunfo contundente en estas elecciones legislativas, porque eso también significa un voto de confianza de los entrerrianos a este modelo por el que Entre Ríos se beneficia mucho con las obras"., reafirmó.En la oportunidad, el ex intendente de Concordia recordó que "durante la gestión de Cambiemos, junto a Bordet, nos tocaron cuatro años de resistencia, cuatro años durante los cuales los municipios solicitaban ATN para pagar sueldos., ponderó al insistir: "Lucho todos los días para enarbolar la bandera del federalismo"."Si bien hoy empujamos este modelo de país que incluye a todos los argentinos, tenemos una deuda histórica con nuestra Constitución, la que tiene que ver con un federalismo en serio, que hoy se está dando, porque llegamos a los municipios de los pueblitos que nunca estuvieron en el mapa del gobierno central. Para nosotros es una enorme satisfacción llegar con una perforación a un pueblito de 300 habitantes", manifestó el titular del ENOHSA.De hecho, ejemplificó con la firma para la construcción de 18 Centros de Desarrollo Infantil en Entre Ríos, de los 300 que se construirán en el país. "Eso es federalismo de los recursos, para la construcción de una Argentina más justa y mejor distribuida. Ese el gran desafío", cerró.