Polo Obrero volvió a protestar en Paraná: lo que reclamaron

En el marco de una “jornada nacional de lucha de la unidad piquetera", integrantes de Polo Obrero concentraron esta mañana en Plaza 1º de Mayo para después entregar un petitorio en la Municipalidad de Paraná.“Reclamamos abrigo para los merenderos, construcción de viviendas, una suba para el salario de los planes sociales, más vacunas, colchones, una vivienda digna, luz y agua para los barrios en los que no hay”, indicó ala delegada de Polo Obrero en barrio Capibá, Graciela Pérez.Por su parte, otras de las delegadas de Polo Obrero, de apellido Almada, argumentó: “Hace mucho tiempo que estamos en lucha con todos los compañeros, y son muy pocas las respuestas que recibimos y lo que manda el gobierno, siendo es que es mucha la necesidad que tenemos en los barrios”. “Hay barrios sin agua, gente que vive en ranchitos de nylon, pasan hambre y frío. Y si no es por los merenderos, muchas veces no tienen un plato de comida”, sentenció.El lema de la protesta, convocada a nivel nacional, indicaba: "Con un salario mínimo por debajo de la canasta de indigencia, sigue el ajuste. ¡No a las bajas del potenciar trabajo!”.