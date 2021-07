Macri cuestionó desde España las decisiones tomadas por el Gobierno argentino

Foto: Encuentro de Mauricio Macri con Pablo Casado en España

El ex presidente Mauricio Macri cuestionó desde España las decisiones tomadas por el Gobierno de Alberto Fernández, a la vez que aseguró que el "éxodo" de argentinos en el último año y medio "no se ha visto nunca en la historia".



"Creen que aumentar impuestos va a funcionar eternamente pero hoy en un mundo globalizado, más que nunca, no solo migra el capital, migran las personas. El éxodo que ha habido lamentablemente en Argentina en este último año y medio no se ha visto nunca en la historia", afirmó el ex mandatario durante su participación en una jornada organizada por el Partido Popular (PP).



Además Macri manifestó que "buena parte de los emprendedores y ciudadanos profesionalizados abandonan el país porque sienten que este modelo de atropello y no reglas, pone en riesgo el futuro de sus hijos".



Asimismo, indicó que, a pesar de que les iba bien en sus negocios o en sus profesiones, muchas personas emigraron "porque no sienten que en un sistema tan anárquico que propicia comportamientos mafiosos puedan desarrollar una familia".



En tanto, el ex mandatario dijo que el de Fernández será "el último gobierno populista" de la historia, mientras que en cuanto a su mandato que tuvo lugar entre 2015 y 2019, fue un "prólogo del cambio".



"Estoy convencido de que en esta puesta en evidencia de las falencias del populismo gobernando, los argentinos estamos haciendo un aprendizaje final muy doloroso", subrayó.