Robo de u$s 36.000 del Municipio: el intendente se abstuvo de declarar

El intendente de General Campos, Sergio Martínez, se abstuvo de declarar ante los fiscales de San Salvador en el marco de la imputación de “ser autores materiales del delito de peculado culposo”, que junto a Nahuel Guiffrey y Paola Busse son inculpados en calidad de autores.Martínez, acompañado de su abogado defensor llegaron a la Fiscalía a las 10 de la mañana, pero el intendente no prestó declaración.Mengeón destacó que “si bien hoy se abstuvo vamos a orientar la defensa a demostrar su inocencia” porque “los intendentes no pueden estar controlando lo que hace cada uno de sus funcionarios” y apuntó la responsabilidad al tesorero municipal, que es el encargado de la custodia y el manejo de los valores municipales. Son funcionarios de planta y necesitan del acuerdo de los Concejos Deliberante, “más allá del acierto o no de la decisión de retirar los dólares en su momento para concretar la operación inmobiliaria”, observó el abogado.Adelantó que en los próximos días harán un planteo sobre el rol de los concejales de General Campos que son querellantes en calidad de ciudadanos y aprovechó para decir que “una de las querellantes es tía de una de las imputadas” y “no sabemos qué interés está defendiendo. Si están acompañando al Ministerio Fiscal, como es la función de la querella, o acceder a información para colaborar con una de las imputadas”. Fuente: (LaSemana)