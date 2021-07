Decretaron dos días de duelo nacional por la muerte de Carlos Reutemann

Política Mensajes de condolencia de todo el arco político tras la muerte de Reutemann

El presidente Alberto Fernández decretó dos días de duelo por la muerte del senador nacional y ex piloto de Fórmula 1, Carlos Alberto Reutemann.“Lole” falleció este miércoles a los 79 años en Santa Fe, donde se encontraba internado desde el 30 de mayo por diversas patologías. La noticia fue confirmada por Cora, una de sus hijas: “Papá se fue en paz y dignidad después de luchar como un campeón con un corazón noble y fuerte que lo acompañó hasta el final. Siento orgullo y bendición por el padre que tuve. Sé que me acompañará todos los días de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar en la casa del Señor“.El velatorio de Reutemann fue íntimo: para sus seres queridos más cercanos. Comenzó ayer por la tarde en la firma de sepelios Serca de la ciudad de Santa Fe y culminó pasadas las 19. La familia del ex gobernador informó que sus restos serán inhumados en un cementerio privado este jueves, a las 10 de la mañana.

Enrique Reutemann, hermano del legislador, declaró ayer a la salida de la sala de velatorios que “Lole” era “como un protector” de su familia: “Cuando uno necesitaba algo, él enseguida lo resolvía, un hombre que dio todo”.“Era una gran persona, un hombre honorable y honesto; lo vamos a extrañar”, manifestó ante la prensa local.El subcampeón mundial de Fórmula 1 había sido internado por una hemorragia digestiva el 5 de mayo. Recibió el alta médica el 21 de ese mes pero nueve días después volvió a ser trasladado al Sanatorio de Santa Fe por un cuadro de anemia. Permaneció en una sala común hasta el 21 de junio, cuando sufrió un deterioro en su salud con fiebre y empeoramiento de su función renal, y fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos.En ese sector estuvo monitoreado las 24 horas con una enfermera exclusiva y médicos, y acompañado por su familia. El viernes 25 de junio su hija Cora, fruto de su primer matrimonio con María Noemí Claudia “Mimicha” Bobbio, y mamá de Santiago Diez, el único nieto de Lole, cumplió 52 años y lo visitó en el centro médico. “El mejor regalo de cumpleaños: estar con vos”, escribió en su cuenta en Twitter, acompañado por una foto junto a él.Su cuadro era complicado por sus antecedentes, ya que en 2016 fue operado en los Estados Unidos por una afección biliar, por su edad y por la cantidad de medicamentos que debía tomar.En el medio de este proceso fue trasladado a otro centro en Rosario para hacerle unos estudios, pero luego, cuando volvió a ser internado, regresó al Sanatorio de Santa Fe porque ahí trabaja su médico de cabecera. En las últimas semanas su pronóstico continuó siendo reservado.