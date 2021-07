Busti: Reutemann "tenía una relación personal directa con la gente"

el ex gobernador de la provincia, Jorge Pedro Busti

Política Mensajes de condolencia de todo el arco político tras la muerte de Reutemann

dialogó con, quien h, de acuerdo a lo indicado por el ex mandatario entrerriano., aseveró Busti, agregando que "el Lole" era "una muy buena persona. Veníamos de trayectorias distintas, yo venía desde la militancia y él desde el mundo del deporte. Fue la época de 'Palito' Ortega, que se integró al peronismo y fue gobernador de Tucumán. Lole fue gobernador de Santa Fe.

Se manejaba con austeridad y equilibrio fiscal

En el mismo sentido, aportó: "A él le tocó una época difícil, la de 2001 y sin embargo en Santa Fe no hubo cuasimonedas como en Entre Ríos que teníamos la cuasimoneda más devaluada del país."Era un hombre que. Y en lo personal, era parco para hablar", aseguró.Busti, de la misma manera recordó que él fue uno de los que "le fui a pedir, cuando la crisis del 2001, del que 'se vayan todos' que contemple la posibilidad de lanzarse como candidato a Presidente. Dada la relación que teníamos, ya que él había estado visitándome en casa una vez, f". Allí fue que "surgen tres candidatos del peronismo, Adolfo Rodríguez Saá, Carlos Menem, y Néstor Kirchner y Kirchner termina siendo presidente de la Nación".Reutemann ", él aparecía en cualquier lugar de Santa Fe, solo, a cualquier hora, en moto, caminando, corriendo cuando lo pudo hacer. Luego, de acuerdo a lo que él me decía, le aparecieron a repercutir todos los males de correr en la F1, cuando era distinta. Lole empezó a tener problemas de columna".Él finalmente tuvo un entredicho y se fue del peronismo. Integró el bloque del PRO y de ahí, ya no lo vi más a Lole. Se ha perdido a una gran persona", aseveró para finalizar. Busti.