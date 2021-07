Mensajes de condolencia de todo el arco político tras la muerte de Reutemann

Tras el fallecimiento del senador Carlos Reutemann, quien murió este miércoles a los 79 años luego de luchar contra una larga enfermedad, dirigentes políticos del oficialismo y la oposición expresaron sus condolencias y dolor."Lamento el fallecimiento del senador nacional y ex gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann. Mis condolencias a su familia y amigos", escribió la vicepresidenta Cristina Kirchner en redes sociales.Por su parte, Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, manifestó: "Nos dejó un grande del deporte y de la política argentina. Carlos Alberto Reutemann fue un dirigente honesto y un gran gobernador. Un abrazo para su familia y sus seres queridos en este difícil momento"."Murió Carlos Reutemann... un gran tipo. Que Dios te bendiga Carlos", remarcó a su turno el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández.En tanto, el diputado nacional de la UCR Luis Petri subrayó: "Lamento mucho el fallecimiento de Carlos Reutemann. Nos deja un deportista excepcional y gran político! Todo mi acompañamiento a familiares y amigos en este difícil momento!".También la senadora mendocina del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti expresó sus condolencias: "Hago llegar mis condolencias a la familia del senador nacional y ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Carlos Reutemann. Acompaño a sus seres queridos en este momento de dolor"."Carlos Lole Reutemann fue un número 1. Lo conocí como dirigente político, ya que fue dos veces Gobernador de Santa Fe y tres veces senador nacional. Un hombre cabal, de palabra, muy respetado por todos sus comprovincianos. Lamento mucho su pérdida. QEPD", escribió el diputado radical y presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri.El ex ministro del Interior del gobierno de Cambiemos Rogelio Frigerio también se sumó a los mensajes y expresó: "Despido a Lole Reutemann como se despide a un amigo, con mucha tristeza. Mando un gran abrazo a toda su familia".En tanto, el diputado oficialista Eduardo Valdés envió su "sentido pésame" por "el fallecimiento del senador nacional y ex gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann" y mandó "un fuerte abrazo a su familia y amigos en este difícil momento".