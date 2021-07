Gainza y Frigerio, juntos en Paraná: coinciden en impulsar "plan de desarrollo"

Recibimos a @rogeliofrigerio a la sede de @hacemosargentina.



Vamos a trabajar juntos para construir una alternativa en Entre Ríos y en Paraná que vuelva a entusiasmar a nuestra gente hacia el futuro!



Gracias Rogelio por visitar nuestra ciudad! pic.twitter.com/Fb0QMYmoCb — Emanuel Gainza (@EmanuelGainza) July 7, 2021

El Ex Ministro del Interior y precandidato a Diputado Nacional, Rogelio Frigerio, mantuvo un encuentro con el Ex Concejal, Emanuel Gainza, en la Sede de la Fundación Hacemos Argentina. La reunión estuvo enmarcada en la presentación del equipo técnico y el equipo político del dirigente de Paraná, que se prepara para impulsar la candidatura de Frigerio en las elecciones legislativas que tendrán lugar en los próximos meses.“Rogelio es la persona indicada para comenzar un proceso de cambio en la provincia de Entre Ríos; necesitamos no sólo de su capacidad personal para liderar este proyecto político, sino que además vamos a acompañarlo con un plan de desarrollo estratégico que permita que nuestra provincia vuelva a crecer, recibir inversión y generar trabajo” afirmó Gainza.También agregó que “con Rogelio compartimos las ganas de construir una alternativa a nivel provincial y local que vuelva a entusiasmar a nuestra gente en la construcción de oportunidades para salir del estancamiento en el que estamos inmersos hace muchos años.”“Agradezco a Emanuel haber mantenido esta reunión de trabajo que sin dudas será el punto de partida para trabajar en conjunto por Paraná y toda la provincia de Entre Ríos. Este nuevo proyecto que integramos necesita del aporte valioso de todos los que integramos este espacio que busca cambiar la realidad de la gente”, expresó Frigerio.Por último, Gainza adelantó “vamos a trabajar con toda nuestra energía para que Juntos por el Cambio gane las elecciones en Paraná y comience el camino hacia 2023."Participaron del encuentro el Presidente del Interbloque de Diputados, Esteban Vitor, la Ex Diputada, María Alejandra Viola, los Concejales, Francisco Avero, Maximiliano Paulin y Walter Rolandelli, el Ex Defensor del Pueblo, Pablo Donadío, la Presidente del PRO en Paraná, Silvia Campos, la VicePresidente del PRO Entre Ríos, Valentina Gotte y los coordinadores de cada una de las áreas técnicas del programa Paraná 2030.