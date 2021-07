Falleció el ex piloto y ex gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann

Papá se fue en paz y dignidad después de luchar como un campeón con un corazón noble y fuerte que lo acompañó hasta el final. Siento orgullo y bendición por el padre que tuve. Sé que me acompañará todos los días de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar en la casa del Señor?? pic.twitter.com/84wo3WgfTg — Cora Reutemann (@CoraReutemann) July 7, 2021

Carlos Alberto "Lole" Reutemann, exgobernador de Santa Fe, actual senador nacional y expiloto de Fórmula 1, falleció a los 79 años en la capital santafesina. Estaba internado en la unidad de cuidados intensivos del Sanatorio Santa Fe, a donde fue trasladado tras deteriorarse sus parámetros clínicos. A las 14, una de sus hijas confirmó la noticia a través de las redes sociales.El senador fue internado el domingo 30 de mayo por segunda vez en los últimos dos meses. Se encontraba en el área de cuidados críticos del Sanatorio Santa Fe con un cuadro de hemorragia digestiva, anemia, hipoalbuminemia, infección e inestabilidad hemodinámica. Durante el último mes, tuvo algunos repuntes que permitieron trasladarlo a una sala general, pero en los últimos días el cuadro volvió a complicarse con nuevos episodios de sangrado digestivo.A principios de junio, el parte médico del sanatorio alertó que el pronóstico del paciente era reservado y estaba condicionado por sus patologías preexistentes: hepatopatía crónica, hipertensión portal de larga data e insuficiencia hepática.Casi 30 días antes, el 5 de mayo, Reutemann había sido internado por primera vez también con un cuadro de sangrado digestivo en el mismo sanatorio. El sábado 8 de mayo se decidió su traslado en helicóptero a Rosario para realizarle estudios complejos para controlar la hemorragia digestiva y finalmente fue dado de alta el día 21.Durante los últimos años, la salud de Reutemann se deterioró. En el 2017 fue intervenido quirúrgicamente en Nueva York a causa de un cáncer de hígado. En esa oportunidad, allegados al expiloto de Fórmula 1 recordaron que al "Lole" le costó recuperarse de esta grave intervención.El propio Reutemann había informado en abril de 2017 sobre la intervención a la que fue sometido en Nueva York: “Tenía un tumor en el hígado. Fue una cirugía muy larga de seis a siete horas y estuve tres meses para cicatrizar”.Reutemann fue dos veces gobernador de Santa Fe. En sus dos gestiones, las inundaciones fueron protagonistas. En la primera gestión, entre 1991 y 1995, los santafesinos lo recuerdan como el gobernador que concretó el anillo de defensas de Alto Verde, Colastiné Norte y Rincón en el área metropolitana de Santa Fe. En la segunda gestión, entre 1999 y 2003, la inundación del río Salado arrasó la capital provincial y se hizo famoso con una frase desafortunada: "A mí nadie me avisó".En el 2002, Reutemann rechazó una propuesta del entonces presidente Eduardo Duhalde para ser candidato presidencial cuando medía más de 40 puntos. "Vi algo que no me gustó", dijo. El 7 de septiembre de 2003, Reutemann fue electo senador nacional y nunca dejó el Congreso. Fuente: (AiredeSantaFe)