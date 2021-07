Robo de u$s36 mil del Municipio: el intendente habló de “error o negligencia”

El intendente de General Campos, Sergio Martínez, confirmó que fue citado para este miércoles en la Unidad Fiscal de San Salvador, tras la imputación por la faltante de 36 mil dólares en el municipio que dirige.En diálogo con, el jefe comunal manifestó que “veremos que nos dicen; no puedo adelantar nada porque mañana (por el miércoles) me irán a informar de la situación. Por lo que escuché se me va a imputar por tener el dinero en el municipio y no en cuenta bancaria”.“Mi opinión la daré en su momento”, resaltó el intendente, quien confirmó que llegará a sede de Fiscalía con su abogado, el viceintendente de San Salvador, Fabio Charles Mengeón. “Después veremos cómo sigue la causa” y si seguirá con el mismo abogado o no.“No sé por qué a mi persona, en el lugar de uno si me imputan, se me cruzan mil cosas por la cabeza, si hay algo político atrás, porque uno lo hizo por un bien para todos y termina así”, reflexionó.“No es una situación normal que se pueda comparar con otro momento, es una situación de pandemia que complicó todo. Puede ser un error o una negligencia de nuestra parte por ahí no haber tomado los recaudos necesarios”, admitió Martínez, no obstante, resaltó que “uno tiene un tesorero responsable del área, que es quien tiene que informarle a uno si no está seguro el dinero ahí”.“A uno se le pasan cosas, y ahora hay que hacerle frente. Son cosas que pasan”, recalcó. “No todo es color de rosas ser intendente. Hay cosas que pasan”, reiteró.Más adelante, apuntó que la responsabilidad es del funcionario. “Yo no tengo problemas con ellos (con el tesorero y su ayudante), esto es un problema institucional, no es personal. Y la justicia tendrá que determinar”.Preguntado porsi tendría que devolver el dinero, ya que la Ley dice que se podría cobrar una multa de entre un 20 y 60 por ciento del valor desaparecido, Martínez manifestó: “Ahí vamos a estar en problemas. Es mucha plata y creo que puede llegar a preocupar el día de mañana”.Finalmente, dejó en claro: “Yo estoy tranquilo. No tengo problemas, porque en definitiva, uno hizo un trabajo, ahorró tanto para llegar a una meta, que era lo que queríamos todos, y estar en esta situación, uno no entiende cómo se llega a estas cosas”.