Diputados buscará dictaminar el proyecto de Etiquetado Frontal de Alimentos

La iniciativa será analizada en el marco de una reunión de las comisiones de Legislación General, Salud, Industria y Defensa del Consumidor para quedar listo para llegar al recinto.



El plenario de comisiones, integrado por Legislación General, Salud, Industria y Defensa del Consumidor, buscará dictaminar el proyecto para que sea incluido en el temario de la próxima sesión.



Por su parte, la diputada del Frente de Todos Florencia Lampreabe, consideró que esta iniciativa es una "herramienta de empoderamiento clave para que las y los consumidores tengan información clara para decidir su alimentación" y explicó que para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a decidir es "muy importante avanzar en el tratamiento para que sea ley cuanto antes".



Si bien hay varios proyectos en vista, en la reunión plenaria de la semana que viene se debatirá el proyecto de etiquetado que ya cuenta con la aprobación del Senado. "El bloque del Frente de Todos tiene la voluntad de dictaminar sin modificaciones el proyecto que viene con la media sanción del Senado, ya que es el que mejor busca proteger la salud de las y los argentinos", adelantó la diputada.



La ley de Promoción de la Alimentación Saludable tiene como propósito "concientizar a la sociedad" sobre la calidad de los alimentos a través de la incorporación de etiquetas -con forma de octógono negro y letras blancas-, en el frente de los paquetes de los productos ultraprocesados, que adviertan la presencia excesiva de nutrientes críticos como azúcares, sodio, grasas saturadas y grasas totales.



"Estamos cada vez más alejados de saber qué es lo que contienen los productos que consumimos. Parece que hay que ser nutricionista o especialista para entender la letra chica de un paquete y buscar los ingredientes", remarcó Lampreabe.



Sobre esto explicó que "el etiquetado frontal es una manera de identificar de manera clara los nutrientes críticos, cuyos excesos aparecen en la mayoría de los productos industrializados. Son mercaderías ultraprocesadas cuyo consumo está directamente relacionado con el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión o las enfermedades cardiovasculares, que en Argentina eran la principal causa de muerte antes de la pandemia del Covid-19".



Además, la diputada sostuvo que la ley busca combatir la "publicidad engañosa" y algunas estrategias de marketing donde se publicitan "productos que se consideran saludables" y que necesitan regularse. En este sentido, la iniciativa prohíbe la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes de productos con más de dos sellos de advertencia y determina que sus envases no podrán incluir dibujos animados, figuras públicas, regalos ni elementos que llamen la atención de niños, niñas y adolescentes.



"Hay un sentido común construido a razón de la publicidad y el marketing de las empresas con paquetes coloridos que promueven hábitos insalubres y que luego nos traen consecuencias en edades cada vez más tempranas", completó.



En este sentido, la ley también busca proteger a las infancias regulando la comercialización de alimentos ultraprocesados con más de dos sellos de advertencia en entornos escolares.



Por otra parte, Lampreabe explicó que la ley busca evitar que el acceso a "una alimentación de calidad o saludable" quede reducido a un sector de personas con mayores recursos económicos o más información: "No es que la ley vaya a solucionar todos los problemas relacionados con la alimentación, pero es una herramienta muy importante porque el consumo de la mayoría de estos productos ultraprocesados está relacionado con la malnutrición afecta sobre todo a los sectores más vulnerables". Aspectos fundamentales del proyecto ? Propone la incorporación en el frente de los productos ultraprocesados de una etiqueta con forma de octógono negro y letras blancas que advierta el exceso de nutrientes críticos como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías



? Determina que los productos que contengan entre sus ingredientes edulcorantes o cafeína tendrán que informar que su consumo no se recomienda en niñas y niños.



? Prohíbe la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes de productos con más de dos sellos de advertencia.



? Los productos que tengan más de un sello de advertencia no podrán incluir dibujos animados, personajes, figuras públicas, regalos ni elementos que llamen la atención de niños, niñas y adolescentes.



? Protege a las infancias regulando la comercialización de alimentos ultraprocesados con más de dos sellos de advertencia en entornos escolares.



? Determina que, ante iguales condiciones, el Estado deberá priorizar la compra de alimentos sin sellos de advertencia.



Parlamentario.com.