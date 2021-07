Bordet y Ferraresi firmaron convenios para construir más de 500 viviendas

El gobernador Gustavo Bordet se reunió este martes con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, el secretario de Hábitat, Santiago Maggiotti y el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini. Firmaron convenios para avanzar en la licitación de 569 viviendas que se construirán en las localidades de Concordia, Chajarí y Victoria, con una inversión nacional de 2.244 millones de pesos.Durante el encuentro, del cual también participaron el administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), Enrique Cresto, y el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Bisogni, los funcionarios nacionales les entregaron las actas de No Objeción Técnica (NOT) para llevar adelante la construcción de 64 viviendas en Concordia, 60 para Chajarí y 100 para la localidad de Victoria, todas ellas en el marco del programa federal Casa Propia.Además, se les brindó la certificación para avanzar en la finalización de 145 viviendas del barrio Agua Patito de Concordia, que se ejecutarán como parte del programa Reconstruir, el cual tiene como objetivo la terminación de 55 mil viviendas cuyas obras habían quedado paralizadas o abandonadas en todo el país durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, y que formaban parte de diferentes planes y programas con financiamiento del Estado Nacional.Por último, Bordet firmó el convenio marco de adhesión al subprograma Casa Propia – Casa Activa, lanzado recientemente por el ministro Ferraresi junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y a la titular del PAMI, Luana Volnovich, que busca facilitar el acceso a la vivienda a personas mayores de 60 años al tiempo que promueve la vejez activa y el desarrollo humano en comunidad.El gobernador de Entre Ríos, tras la reunión, agradeció la predisposición del ministro y su equipo para trabajar en conjunto con el objetivo de llevar soluciones habitacionales a su territorio a través de los diversos programas de hábitat y vivienda nacionales.En el mismo sentido, Bisogni calificó el encuentro como "muy positivo" y declaró: "trabajamos muy bien, diariamente en forma articulada y coordinada los equipos técnicos del IAPV y del Ministerio de Hábitat, y a su vez la provincia con los distintos municipios, y así hemos logrado avanzar mucho con numerosos proyectos que mejorarán la calidad de vida del pueblo entrerriano", y celebró que "tras casi 5 años la provincia de Entre Ríos vuelve hoy a recibir fondos nacionales para la construcción de viviendas".En tanto, Ferraresi destacó: "Como Ministerio nos resulta fundamental e indispensable trabajar junto a los gobernadores y gobernadoras para que la vivienda sea una política de derecho adquirido, que se implemente de manera federal, y que pueda generar un círculo económico virtuoso que funcione como motor de la reconstrucción del país".