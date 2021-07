Se agravó el cuadro de salud de Reutemann y su estado "es reservado"

El senador y ex piloto de Fórmula 1, Carlos Reutemann, sufrió en las últimas horas nuevos episodios de sangrado digestivo y continuaba internado este martes en terapia intensiva en un sanatorio de la ciudad de Santa Fe, "con pronóstico reservado" y "en grave estado", a más de dos meses de su primera internación, dijeron voceros sanitarios.



Reutemann, de 79 años, fue internado por un cuadro de anemia y deshidratación el 5 de mayo pasado y a partir de allí su cuadro se fue deteriorando por otros factores, como sangrado digestivo y desmejora de su función renal.



Voceros médicos consultados por Télam indicaron que desde el 21 de junio, cuando fue trasladado nuevamente a terapia intensiva, el senador Reutemann tuvo "pequeñas mejoras, pero en las últimas horas la reaparición de sangrado empeoró su condición".



También personas de su entorno familiar, como su sobrino, el ex diputado provincial Federico Reutemann, deslizaron que el ex gobernador está "muy mal".



Reutemann tuvo una primera etapa de internación que se extendió entre el 5 y el 21 de mayo, los tres primeros días en el Sanatorio Santa Fe, desde donde fue derivado a un centro asistencial de la ciudad de Rosario.



En ese momento fue tratado por un cuadro de anemia y deshidratación, pero con el paso de los días la situación se agravó por sangrados digestivos que se repitieron en varias ocasiones. Luego, tras nueve días de convalecencia en su casa de barrio Guadalupe, el 30 de mayo debió volver al centro asistencial de la capital de la provincia debido a que su estado empeoró.



Desde el 21 de junio ha estado en forma ininterrumpida en la sala de cuidados intensivos, ya que tuvo un "empeoramiento de su función renal", que agravó el cuadro de anemia y deshidratación, además de haber tenido fiebre alta durante ese día.



Sus dolencias están relacionadas con un cáncer de hígado por el cual fue intervenido quirúrgicamente en 2017 en la ciudad de Nueva York y que en parte explica las patologías preexistentes de las que habla el doctor Sebastián Del Pazo, coordinador del Departamento Clínico del sanatorio santafesino.



La "hepatopatía crónica, la hipertensión portal de larga data y la insuficiencia hepática", son secuelas que quedaron de la enfermedad oncológica, que en la práctica también le causaron impedimentos físicos notables.