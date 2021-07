Comisión Bicameral respalda DNU para regular y actualizar la compra de vacunas

El Frente de Todos logró emitir dictamen para respaldar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que regula y actualiza la ley de vacunas contra el coronavirus para facilitar la compra de dosis para los menores de edad, tras su tratamiento en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.



El dictamen fue avalado por el Frente de Todos, que tiene mayoría en ese cuerpo bicameral, mientras el interbloque de Juntos por el Cambio rechazó firmar el DNU y pidió convertirlo en un proyecto de ley .



La decisión de avalar el DNU fue adoptada en una reunión de la comisión bicameral, tras los informes brindados por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra; la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini.



Durante la reunión que presidió el diputado del Frente de Todos Marcos Cleris, las funcionarias hicieron hincapié en que fue necesario dictar el DNU 431 para facilitar la compra de vacunas para niños y adolescentes, que solo produce hasta ahora el laboratorio estadounidense Pfizer.



Con la firma del despacho, el oficialismo buscará votarlo en el Senado, con lo que quedará ratificado, ya que solo se puede derogar si las dos cámaras del cuerpo legislativo deciden rechazarlo.



En ese sentido, el presidente del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans dijo que "la oposición ha tenido un comportamiento inexplicable en esta pandemia" al resaltar que "cualquier cosa que diga el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) lo descartan".



En ese marco, valoró "el trabajo de la comisión" y dijo que "desde el Senado vamos a acompañar esta iniciativa".



En el primer tramo de la reunión, Vilma Ibarra aseguró que con el DNU se allana el camino para la firma de contratos con laboratorios estadounidenses productores de vacunas contra el coronavirus.



En ese sentido, la funcionaria nacional ratificó la voluntad del Gobierno nacional de avanzar con los laboratorios en la adquisición de "un inmunizante para uso pediátrico" en el marco del Plan de Vacunación Estratégica que se lleva adelante a nivel nacional para inmunizar contra el coronavirus.



"La única opción para contratar vacunas con los laboratorios estadounidenses era la modificación de la ley" sobre esos fármacos, que se realizó a través de un DNU del Poder Ejecutivo, aseguró Ibarra.



Ibarra señaló que el Gobierno resolvió la firma del DNU porque había "necesidad y urgencia", porque hacía un mes que Pfizer había aprobado un inmunizante para uso pediátrico



"Hace 1 mes se aprobó la vacuna Pfizer para uso pediátrico para niños de 12 a 17 años y la importancia de contar con esta vacuna cuanto antes para poder vacunar a niños de esa edad con comorbilidades nos resulta prioritario", completó.



Por su parte, Vizzotti enmarcó la decisión de avanzar con un decreto en el contexto de "una situación inédita y dinámica" como la que impone la pandemia de coronavirus y puso el acento en lo que respecta a "ensayos clínicos en los menores de 18 años y en particular niños, niñas y adolescentes con comorbilidades".



Tras las exposiciones de las funcionarias, y luego de que respondieran las preguntas de los integrantes de la bicameral, llegó el turno del debate entre los legisladores sobre el DNU, previo a hacer circular el dictamen para avalar la norma dictada por el Gobierno nacional.



Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin, se pronunció a favor de firmar el dictamen avalando el DNU y señaló que el objetivo de esa reforma de la ley de Vacunas es "acceder a mayor cantidad" de dosis para vacunar a toda la población.



"El objetivo de este dictamen es que el Gobierno pueda adquirir las dosis a los menores de 18 años para que puedan vacunarse", aseveró.



Mencionó que "los casos están en descenso en todas las regiones, pero el techo de la primera ola aún no ha sido alcanzado por la segunda ola, muestra la cantidad de casos que hemos tenido, con una letalidad menor" y dijo que "es necesario seguir cuidándonos e intensificar la vacunación".



En tanto, la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard señaló que el DNU "se ha dictado en el marco del artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional que le permite al Presidente dictar decretos de necesidad y urgencia y nadie duda de la excepcionalidad de esta pandemia”,



En cambio, el diputado de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli propuso debatir "mañana mismo" en una sesión especial una iniciativa que "convierta el Decreto de Necesidad en un proyecto de ley" y así "solucionar el problema que plantea la ley 27.613 y cumplir con la Constitución Nacional".



El diputado radical Gustavo Menna advirtió que el DNU "plantea la renuncia a la inmunidad soberana" ante "cualquier diferencia que surja con los proveedores, por la razón que sea" y que "serán tribunales extranjeros" los que definan, porque "el fondo de reparo es optativo".



"La renuncia a inmunidad soberana excluía a eventuales tribunales extranjeros; esa lista de bienes ha sido acotada y en el artículo 3 inciso C se eliminan bienes privados del Estado”, dijo.



En el ultimo tramo de la sesión, Yedlin tuvo un contrapunto con Luis Petri, cuando el radical hizo mención a declaraciones que había formulado el legislador tucumano en relación a que "descartaba que el oficialismo reformara la ley por Pfizer".



"Se van a tener que hacer responsables cuando analicemos quien hizo qué, quién denunció por envenenamiento, quién optó por el dióxido de cloro, quién estuvo en contra de las vacunas y las restricciones y quiénes estuvimos a favor de la vida”, afirmó Yedlin a modo de respuesta.