Rechazaron amparo del juez Gemignani para frenar juicio político en su contra

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick rechazó una acción de amparo del camarista de Casación Juan Carlos Gemignani contra una investigación del Consejo de la Magistratura en su contra por presuntos malos tratos y actitudes misóginas."La Comisión de Disciplina y Acusación no ha incurrido –de modo manifiesto- en la violación a los derechos constitucionales señalados" por Gemignani. El juez de Casación objetó las medidas que fueron ordenadas en el marco de un expediente en el que aparece acusado de haber maltratado en un chat interno del tribunal a dos colegas juezas, Ana María Figueroa y Ángela Ledesma, en el Día Internacional de la Mujer.En ese contexto, el Consejo dispuso una encuesta anónima entre los trabajadores que tienen relación con Gemignani para determinar si esas conductas son una constante y se reiteraron en otros casos.El magistrado pidió la inconstitucionalidad de la decisión del Consejo de avanzar en la investigación mediante esas medidas de prueba, argumentando que "viola las reglas procesales impuestas a la Comisión"."La producción de la prueba no solo resulta inconducente o improcedente sino violatoria de derechos humanos de la privacidad y el honor. El ardid procesal se pergeña para llevar a cabo medidas cuyo único objetivo es constituir una pena en sí mismas, afectar gravemente mi honor, un escarmiento, herir mi honra en el medio en el que actúo, frente a todo el personal y funcionarios de la Cámara que integro", sostuvo el juez del principal tribunal penal del país.Pero el juez Cormick refutó que "la Comisión ha actuado dentro del marco de libertad y discrecionalidad en materia de producción de pruebas a fin de cumplir, de forma eficaz, con el procedimiento previsto a partir de las denuncias recibidas contra Gemignani".El argumento de su acción de amparo "no resulta suficiente para tener por configurada la violación a sus derechos constitucionales y por lo tanto decidir la nulidad de la resolución", resumió el fallo.La decisión implica que el proceso de juicio político contra Gemignani seguirá adelante y la Comisión de Disciplina y Acusación podrá emitir dictamen, que luego deberá ser tratado por el Plenario del Consejo.