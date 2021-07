Müller: “Los docentes están yendo a trabajar y eso es valioso”

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, reiteró que “desde el gobierno de la provincia apostamos al diálogo” para resolver el entredicho con los gremios docentes que mantienen su postura del trabajo virtual. “debemos tener un gran acuerdo para garantizar la presencialidad plena, para que nuestros niños estén en las escuelas”.



“La posición de nuestro gobierno es que recuperemos el máximo tiempo posible en el aula, que es irreemplazable”, enfatizó. Y resaltó que tras el receso invernal buscarán tener “una presencialidad ordenada” en los establecimientos educativos.

El funcionario expresó que “el aula esté ventilada significa que estén abierta mínimamente las ventanas y que no estén tanto tiempo dentro de estos espacios. Nuestra normativa es flexible para que cada docente pueda ordenar su clase para que no haya riesgo”.



“Hoy los docentes están yendo a trabajar y eso es valioso, porque implica el compromiso que debemos tener todos los actores de la sociedad en este momento tan complejo”, declaró.



Finalmente, Müller ratificó que “estamos aplicando la normativa que indica que el trabajo es presencial, por lo que el directivo tiene la responsabilidad de que al docente que no concurre se le cargue una inasistencia”. Elonce.com