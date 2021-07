El ministro de Justicia dijo que "las causas contra Cristina se caen a pedazos"

El ministro de Justicia, Martín Soria, se refirió hoy a las causas judiciales que tramitan contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y aseguró que "se caen a pedazos", en tanto que criticó al ex presidente Mauricio Macri por haber dicho que el Gobierno "busca venganza" contra él."Las causas contra Cristina se caen a pedazos, como la de dólar futuro o Qunita. En ambos casos se trató de políticas de Estado que buscaron transformar en delitos", afirmó el ministro en declaraciones radiales.Soria se refirió así a los procesos judiciales que apuntan contra la ex presidenta y que en los últimos meses perdieron fuerza en el Poder Judicial como ocurrió con el expediente que investigó un presunto perjuicio al Estado por la operatoria de contratos de dólar a futuro.En esa causa, la Cámara Federal de Casación Penal sobreseyó en abril pasado tanto a Cristina Kirchner como al gobernador bonaerense y ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli y ratificó su decisión meses después, al rechazar un recurso extraordinario que pedía reabrir el expediente.En tanto, días atrás la fiscal Gabriela Baigún pidió el sobreseimiento por inexistencia de delito de todos los imputados en la causa por el Plan Qunita, que consistió en el reparto de kits de cunas y artículos para el cuidado de los recién nacidos.Soria, quien desde el principio fue señalado por la oposición como un ministro afín a la vicepresidenta, se refirió a esas resoluciones judiciales para afirmar que las causas contra Cristina Kirchner "se caen a pedazos", al tiempo que criticó a Macri."Mauricio Macri es un cínico", disparó el ministro de Justicia, al tiempo que afirmó que "hace 20 años" se está buscando "que el clan de Macri y su padre pague las deudas que tiene con el Estado", en referencia a la causa Correo Argentino.El funcionario nacional respondió así a la carta que recientemente publicó el ex presidente, en la que afirmó que el Gobierno "busca venganza" contra él y que "el objetivo" son sus hijos.Respecto de la oposición, Soria aseguró que "los candidatos los pone (el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta por el triste presente de Macri y los que lo siguen", que son, según dijo, "los que queman barbijos".Además, Soria se refirió a los cuestionamientos de Macri hacia el sistema electoral y hacia el juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, y afirmó que el ex mandatario "apunta a Ramos Padilla porque sabe que no va a tener respaldo electoral".