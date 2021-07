Covid: gobierno busca “avanzar en contratos para adquirir vacunas pediátricas”

Política Fernández firmó DNU para regular mecanismo de adquisición de nuevas vacunas

La asesora presidencial Cecilia Nicolini destacó que el reciente DNU del presidente Alberto Fernández busca "avanzar en la firma de nuevos contratos" para, por ejemplo, "adquirir vacunas pediátricas" y aseguró que "las exigencias que los laboratorios tenían" cambiaron y eso se plasmó en la medida."El objetivo del Presidente de firmar este DNU es de alguna manera ampliar el marco legal para que nos permita en primera instancia poder adquirir vacunas pediátricas, para niños, niñas y adolescentes frente a una demanda creciente que tenemos que suplir", dijo.Nicolini añadió que "después de arduas conversaciones con varios laboratorios" se llegó "a un espacio de negociación, de creación de valor donde se pueden poner de acuerdo las partes".Por otra parte, ratificó que se espera "esta semana poder recibir un nuevo cargamento de segunda dosis de Sputnik V".Pero remarcó: "Lo importante es que las exigencias que los laboratorios tenían en un primer lugar no son con las que llegamos a esta negociación y que finalmente se plasman en un DNU".Agregó que "reducen sus exigencias pero también hay mucha más evidencia científica sobre la seguridad, calidad y respuesta que tienen las vacunas".La asesora de la Presidencia dijo que el DNU "da ese marco legal para poder avanzar no solamente con la firma de nuevos contratos", por ejemplo con los "laboratorios americanos como Pfizer, pero también Moderna y Janssen", sino permite la creación de "un Fondo de Reparación Covid-19 que tienen muchos países".Detalló sobre ese fondo que "es una manera más de salvaguardar los intereses y la salud de aquellos que se vacunen en territorio argentino" para "responder ante eventuales daños que puedan causar estas vacunas".No obstante, resaltó que "se ha demostrado que las vacunas son seguras, son eficaces, y algo muy importante, que son efectivas, que están siendo una herramienta importantísima para combatir la pandemia", lo que un año atrás "era algo bastante incierto".También comunicó que la posición argentina era "muy rígida" por recomendación del Presidente de la Nación en un punto: "Nos pidió siempre proteger los intereses del Estado nacional en materia de inmunidad, los bienes del Estado que en última instancia son los de todos los ciudadanos y ciudadanas".En el caso Pfizer por ejemplo, Nicolini dijo que "evolucionó en toda la cuestión logística. Al principio la gran preocupación eran esos 'super freezer' para poder mantener esa vacuna y pensar cómo puedo recibirla y poder distribuirla en un país tan extenso como Argentina y llegar a cada rincón con una vacuna que se mantiene a menos 70 grados. Ahora la farmacéutica la entrega en unos dispositivos preparados para mantener la vacuna durante 5 días".Sobre las vacunas pediátricas, la asesora dijo que la de "Pfizer no es la única que está avanzando" pero que sí "es una herramienta más" además de contar con la aprobación de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA).Y confirmó que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) "está dialogando con las autoridades de Sinopharm" y con las responsables de las Sputnik V, Abdala, Soberana II y Moderna "para eventualmente poder aprobarlas".Sobre la segunda dosis de Sputnik V recordó que es "una de las más eficaces del mundo" pero con la primera dosis da un "nivel de protección altísimo y muy bueno" y no vence a los tres meses, aunque ese intervalo es lo "recomendado".Igual confirmó que están "trabajando con varias opciones" y "analizando estudios de intercambiabilidad de vacunas como fue muy conocido el caso de (la canciller alemana) Angela Merkel". Además, confirmó, se espera "esta semana poder recibir un nuevo cargamento de segunda dosis de Sputnik V".