Aclaran que no hay "condiciones fiscales" para un "ingreso universal de base"

"Creo que la Argentina tiene que ir a un ingreso universal de base. No es que lo creo yo, lo dice la CEPAL, lo dice Naciones Unidas, lo está haciendo Alemania, Israel. Es un debate en América Latina", remarcó el funcionario nacional.En ese sentido, el titular de la cartera social subrayó:, pero sí es un debate que hay que darse en los próximos años, que tiene que ver con que el Estado acompañe en una primera etapa", analizó Arroyo."Es el debate en el mundo el esquema de universalizar y en la Argentina es el debate que tenemos que encarar en los próximos tiempos. Objetivamente, no hay condiciones fiscales para hacerlo en el corto plazo", insistió.En declaraciones radiales, el ministro se refirió también a la problemática de la pobreza en el país, que afecta principalmente a los niños, dado que según datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 64,6 por ciento se encuentra en esa situación.Según los reportes de ese instituto, la llegada de la pandemia agravó las complicaciones que los sectores más vulnerables ya padecían en materia económica y alimentaria.Esas estadísticas también señalaron que las condiciones de vida de los trabajadores urbanos de la Argentina tuvieron en 2020 un marcado deterioro con una caída de sus ingresos en términos reales, al punto que el 27,4% del total estuvo debajo de la línea de pobreza y, por primera vez, más de la mitad se desempeñó en la informalidad.En ese escenario,"Buscamos tener un equilibrio entre racionalidad económica y todos adentro y un equilibrio entre derechos y trabajo", enfatizó el ex diputado nacional, quien afirmó que por las consecuencias del coronavirus, "el mundo ha tomado políticas económicas de contención y acompañamiento".De ese modo, manifestó que su gestión apunta a poder "combinar derechos y trabajo". "Para los próximos años, nuestro gran desafío es fomentar la inversión privada y ampliar la torta productiva", recalcó Arroyo.