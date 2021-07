Vacaciones de invierno 2021: cuándo son, según cada provincia

en medio de la pandemia de coronavirus que obligó a implementar sistemas mixtos para el dictado de clases y que, según autoridades educativas, podría recuperar presencialidad si los índices epidemiológicos lo permiten.De acuerdo al relevamiento realizado porLas autoridades educativas definieron las fechas de las vacaciones en los últimos días de acuerdo con las condiciones climáticas y su actualidad epidemiológica, luego de que el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, explicara que el Consejo Federal dispuso que "la decisión estará determinada por los indicadores sanitarios de cada una de las jurisdicciones".Trotta también adelantó que esperaban "que después del receso invernal sigamos robusteciendo la presencialidad" en las escuelas pero para eso, advirtió, "tenemos que ser muy cuidadosos y sostener todos los recaudos necesarios" para que tras las vacaciones "los indicadores epidemiológicos no se hayan descompuesto".En la tanda de provincias que iniciarán las vacaciones el 5 de julio, en, el Consejo Provincial de Educación (CPE) estableció que el receso invernal será entre el 5 y el 23 de julio para las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades.Asimismo, dispuso que las escuelas con "Receso Invernal Extendido", tendrán una pausa de estudiantes del 5 de julio al 6 de agosto, época en la que suele nevar con fuerza, y que los días de adelantamiento del receso serán incorporados a diciembre para el dictado de clases.En, las clases presenciales se retomarán el 2 de agosto, ya que entre el 5 y el 16 de julio habrá vacaciones y entre el 19 y el 30 de julio se realizará una etapa de "fortalecimiento educativo" para los alumnos que no acrediten los saberes necesarios para la primera mitad del ciclo lectivo, según lo dispuesto por el Ministerio de Educación después de acordar con los gremios docentes la metodología para equilibrar el aprendizaje de todos los alumnos.Para eso, los estudiantes cursarán a través de las plataformas Infinito por Descubrir, Innovatec y la página oficial del Ministerio de Educación las materias donde tienen "contenidos priorizados pendientes" o con las guías de estudio que pueden retirar en sus escuelas si tienen problemas de conectividad.Y, según fuentes educativas, desde el 2 de agosto la presencialidad ya no será voluntaria, sino obligatoria, las evaluaciones de julio se realizarán en agosto y los exámenes de diciembre pasarán a marzo de 2022.En tanto, desde el 12 de julio iniciarán sus vacacionesLa ministra de Educación de, Andrea Centurión, señaló que la provincia mantendrá el calendario dispuesto a principios de año con el receso del 12 al 23 de julio y apuntó que "si bien es un tema que se ha tratado a nivel nacional, es una decisión jurisdiccional y nosotros vamos a continuar con la agenda escolar prevista".Enel receso invernal educativo regirá también desde el 12 hasta el 23 y cuando se reinicien las clases el lunes 26 de julio será con la modalidad presencial en todos los niveles educativos.El ministro de Educación, Walter Grahovac, detalló que en el segundo semestre se alternarán las clases entre la "presencialidad y virtualidad con burbujas", al sostener que ese sistema ya se aplicó con "excelente" resultado en cuanto cuando al ingreso, permanencia y egreso de los alumnos y docentes en las escuelas.También se añadirá una hora más de clases por día para tratar de alcanzar las 1.080 establecidas por calendario, con el objetivo de que los alumnos logren "alcanzar los conocimientos de los contenidos principales" y anunció que "no habrá promoción automática".El Ministerio de Educación deanunció que las vacaciones de invierno en la provincia serán desde el 12 y hasta el 23 de julio e informó a través de la Resolución 6.167 que la fechas establecidas para el receso escolar, incluye a todos los niveles.En, el gobernador Jorge Capitanich confirmó que tras las vacaciones escolares del 12 al 23 de julio, los docentes y estudiantes volverán a clases en las escuelas."Iniciamos el camino hacia la normalización; consideramos que a partir del regreso de las vacaciones de invierno, con todo el personal docente vacunado, la regla es la presencialidad y la excepción es la suspensión por focos de contagio", afirmó.Endonde por calendario el receso comenzará el 12 de julio hasta el viernes 23, la ministra de Educación, Florencia Peratta, señaló a Télam que "si bien se evaluó como una posibilidad en su momento, por la pandemia, hoy ratificamos el receso tal como estaba previsto originalmente".Según fuentes educativas, allí también se aguardan los resultados de los monitoreos epidemiológicos para determinar la modalidad presencial o combinada de las clases.En el caso de, el Ministerio de Educación resolvió no adelantar el receso invernal en coincidencia con la postura de los gremios docentes, y las vacaciones de invierno en todos los niveles educativos serán del 12 de julio hasta el 23.Tanto la cartera educativa como los gremios docentes coincidieron en mantener el calendario escolar, en especial porque en julio se registran bajísimas temperaturas y el contexto de pandemia obliga a mantener la ventilación cruzada con las ventanas abiertas.La Dirección General de Escuelas (DGE) deconfirmó que las vacaciones de invierno serán de nueve días hábiles, del 12 al 25, y anunció que del 26 al 30 los docentes tendrán una semana de jornadas institucionales por lo que las vacaciones se extenderán unos días más."Las vacaciones arrancan el 12 de julio tal como estaba anunciado, si bien el receso es interesante e importante para los turistas, también lo es para los docentes que necesitan descansar", dijo el director General de Escuelas, José Thomas.Y agregó que "muchos educadores, directivos e incluso supervisores, están llegando con lo justo y requieren de esas dos semanas para afrontar una segunda mitad de año que será, mejor que esta, pero con igual exigencia de trabajo".Enel receso de invierno será del 12 al 23 de julio, mientras las escuelas rurales ubicadas en la región cordillerana culminaron el ciclo lectivo (agosto-junio) 2020-2021, el 1 de junio.Enno se modificó el calendario escolar original, que establece que el receso invernal será entre el 12 y el 23 de julio, a pesar de la gran cantidad de casos de coronavirus que se registraron en las últimas semanas.también tendrá receso invernal desde el 12 de julio y el 26, según anticipó recientemente el ministro de Educación provincial, Ariel Martínez, quien detalló: "Vamos a retornar a la modalidad combinada una vez que finalice el receso invernal, y esto va a ser para todos los grados y años, en todos los niveles escolares".también extenderá el receso escolar del 12 y hasta el 23 de julio, pero debido al feriado nacional por el día de la Independencia, el último día de clases de la primera parte del calendario escolar será el jueves 8 de julio.también tendrá su receso invernal entre el 12 y el 23 de julio porque la condición "epidemiológica lo amerita", explicó Rosa Dávila, coordinadora del Ministerio de Salud, a la prensa local.Y, respecto al reinicio del ciclo, la funcionaria dijo que "las clases presenciales voluntarias siguen igual porque no hemos tenido inconvenientes con rebrotes en las escuelas".En, donde las vacaciones comenzarán el 12 de julio, el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, anunció que luego de las dos semanas de receso, "nos preparamos para un nuevo semestre de la mano de la vacunación y de lo que todo de los que hemos aprendido con más clases, más chicos y más días en las escuelas".Para cerrar el cronograma de receso invernal, a partir del 19 de julio tendrán sus dos semanas de vacaciones los estudiantes y docentes de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.En, la Dirección General de Escuelas dispuso que las fechas para el receso escolar de invierno serán del "19 al 30 de julio próximo", por lo que el martes 2 de agosto se retomarán las clases.Días atrás, al anunciar que "no se modifica el calendario escolar" y "no se cambia la fecha de vacaciones de invierno", la directora General de Escuelas, Agustina Vila, apuntó que también continuaban "monitoreando la condición epidemiológica de cada lugar, que va mejorando", aunque aclaró que la evolución del virus es dinámica".Enel receso escolar de invierno para todos los niveles y modalidades se extenderá del 19 al 30 de este mes, manteniéndose lo fijado a principios de enero en el calendario escolar del año., a su vez, anunció con un decreto que otorga vacaciones a todo el personal de la administración pública del 19 al 30 de julio, fechas que incluyen a docentes y alumnos de acuerdo a lo dispuesto en el calendario escolar de marzo.El vicepresidente del Consejo de Educación provincial, Ismael Enrique, dijo a una radio de El Calafate que "luego del receso, se reinician las actividades a partir de los primeros días de agosto y habrá educación combinada, presencialidad y burbujas, y aún se va a mantener el formato de vinculación pedagógica a distancia".En, fuentes del Ministerio de Educación provincial afirmaron que el receso irá del 19 al 30 de julio, dado que "rige la resolución aprobada oportunamente" a principios de año.Las clases actualmente en toda la provincia se dictan de forma virtual, por lo que quedó suspendida la presencialidad hasta el 2 de julio, medida que fue acordada por el Comité de Emergencia de la Provincia de acuerdo a la situación epidemiológica local.En, la ministra de Educación, Analía Cubino, confirmó que el receso escolar se producirá entre el 19 y el 30 de julio, como se acordó en diciembre, y señaló que "igualmente seguimos siempre analizando la situación semana a semana".Cubino destacó que "con el compromiso de los estudiantes, la escuela, el acompañamiento de las familias y el avance del plan de vacunación estratégica, que está dando resultados", se podrá "sostener la presencialidad cuidada y alternada" en las escuelas.