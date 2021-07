Nicolini aseguró que el Gobierno "no cedió a exigencias de ningún laboratorio"

Política Anunciaron DNU para regular adquisición de vacunas y crean fondo de compensación

La asesora presidencial remarcó que el principal objetivo del DNU es “tener una norma que permita avanzar en contratos para la adquisición de vacunas”, y que no se busca privilegiar a un laboratorio específico, si no negociar con varios.“No cedimos a las exigencias de Pfizer ni de ningún laboratorio. Esta norma es el resultado de varios meses de negociaciones con las cuales buscamos compatibilizar las necesidades de las empresas con los intereses de los ciudadanos. Esa es nuestra preocupación y por eso llegamos hasta aquí”, señaló Nicolini en declaraciones al canal C5N.El presidente Alberto Fernández firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para regular y actualizar el marco legal en el que se desenvuelve el mecanismo de compra de vacunas contra el coronavirus, lo cual abrirá el paso a la adquisición de dosis pediátricas y permitirá ampliar el espectro de inmunizantes disponibles para la población en general.Los detalles del decreto se conocieron en una conferencia de prensa que dieron en la Casa Rosada la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quienes señalaron que la herramienta legal será publicada mañana en el Boletín Oficial.La normativa crea un Fondo de Reparación Covid-19 para responder al pago de indemnizaciones ante la eventualidad de que alguna persona pueda ser dañada por la aplicación de una vacuna.“No cedimos a las exigencias de Pfizer ni de ningún laboratorio. Esta norma es el resultado de varios meses de negociaciones con las cuales buscamos compatibilizar las necesidades de las empresas con los intereses de los ciudadanos"Nicolini aseveró que “el principal objetivo” del DNU es “tener una norma que permita avanzar en contratos que permitan la adquisición de vacunas”, y que no se busca privilegiar a “un laboratorio específico” (en referencia a la empresa Pfizer), si no negociar “con varios”.“El DNU crea un marco regulatorio sobre cuestiones legales para avanzar con los contratos, recibir donaciones y obtener vacunas por medio del mecanismo Covax. También creamos un fondo de reparación para que pueda haber un respaldo”, apuntó.Otro de los objetivos de esta norma que modifica la Ley de Vacunas es propiciar la adquisición de inmunizadores pediátricos contra el coronavirus, sin embargo, Nicolini recordó que hasta el momento, no hay dosis de este tipo que cuenten con la aprobación de la Anmat.“No hay hasta ahora una vacuna con fines pediátricos que haya sido aprobada por el Anmat. Hay que seguir avanzando con el plan de Vacunación y el seguimiento de las poblaciones recibieron dosis. Esperemos seguir avanzando”, subrayó.