Video: una diputada santafesina votó usando el celular mientras manejaba

Video: Una diputada de Santa Fe participó de una sesión desde su auto y piden sanciones

La polémica se instaló este jueves durante una sesión en la Legislatura santafesina cuando le llegó el turno para votar a la diputada provincial Natalia Armas Belavi. Llamó la atención que la legisladora del bloque Somos Vida y Familia, que dirige Amalia Granata, apareció en su auto presumiblemente manejando en la calle. Tras el repudio desde la organización Compromiso Vial, salió a aclarar que estaba estacionando porque tuvo que llevar de urgencia a su hijo al pediatra.





El episodio ocurrió durante la votación de dos proyectos. El presidente de la cámara baja, Pablo Farías, le consultó a Armas Belavi sobre su postura y la mujer, que participaba de manera virtual, apareció conectada desde su celular en el interior del vehículo.



Incluso, se la ve mirar hacia adelante y hacia el celular de forma intermitente. Tras emitir su voto negativo a los dos proyectos que se presentaban, Farías le volvió a preguntar su posición al no poder escucharla.



Desde la organización Compromiso Vial se pidió “repudio y sanción”. A través de un comunicado, señalaron: “Exigimos inmediata sanción a la diputada provincial Natalia Armas Belavi quien en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe del día de hoy 1 de julio de 2021, intervino en dicha sesión de manera remota mientras conducía un vehículo”.



“Su proceder anti reglamentario atenta contra la vida propia y ajena. Expresamos nuevamente que son estas conductas naturalizadas las que provocan la violencia vial que tanto daño y dolor causan en nuestra provincia y país", agregaron.



Además, pidieron que se anule su voto "ya que dicha conducta viola principios de integridad, respeto y responsabilidad que una función pública debe expresar al momento de tratar leyes o normativas de interés público".



Por último, reprocharon que la sesión haya continuado como ni nada hubiera pasado: "Hacemos un profundo llamado a la reflexión a todas y todos los integrantes de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe quienes sin reparar en esta conducta de peligro, han avalado este accionar, al continuar la sesión y no haber realizado ningún tipo de observación ante semejante situación".



El director general de tránsito de Rosario, Gustavo Adda, también salió a cuestionar a la legisladora en su cuenta de Twitter: "Cuando hablamos de que la Seguridad Vial es una cuestión política, nos referimos a todas sus artistas. Los representantes del pueblo somos los primeros en el deber del cumplimiento de las normas".



En medio del revuelo, Armas Belavi salió a responder las acusaciones recibidas en la red social: "En realidad estaba estacionando en la puerta del consultorio adonde llevaba a mi hijo de 20 días a una consulta médica de urgencia".



"Como es mi trabajo y era el único momento de manifestar el voto de nuestro espacio, no estando el presidente de nuestro bloque (Nicolás Mayoraz), lo hice", agregó.