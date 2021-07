Radicales de Paraná rechazan “imposición de candidatos” y dicen "No a Frigerio"

Un grupo de afiliados al Radicalismo en la capital entrerriana, emitieron un comunicado en el que manifiestan su rechazo a la candidatura a diputado por Entre Ríos, del ex ministro Rogelio Frigerio y se oponen “a un miembro de la "elite porteña" como candidato”, manifestaron en el escrito enviado a este medio.



El comunicado titulado “Radicales decimos NO a Frigerio” se dirigieron “al pueblo entrerriano” y en el texto que lleva los nombres, apellidos y números de DNI de los adherentes, explicaron que “tenemos a cientos de hombres y mujeres con capacidad para representar al pueblo de Entre Ríos en el Congreso de la Nación”.

A continuación, el texto completo del comunicado enviado a Elonce:



”La UCR, con sus 130 años de historia, ha marcado la política entrerriana. Cada obra transformadora y cada institución progresista del Estado, seguramente, tiene el sello radical. Nuestras bases de acción política, nuestros valores y principios ayudaron a forjar nuestra entrerrianía.

No hay rincón de esta Provincia que no tenga la impronta de una acción de un dirigente forjado en las filas de nuestro Partido.

Tenemos, en nuestras filas, a cientos de hombres y mujeres con capacidad para representar al pueblo de Entre Ríos en el Congreso de la Nación.

Le decimos NO, a que se pretenda imponernos candidatos que quieran encabezar la lista de Diputados Nacionales. No necesitamos de "nuevos" residentes ni de circunstanciales visitantes de la provincia, con ideas distintas a nuestros principios.



En 2015, nuestro partido integró un frente electoral que permitió impedir la continuidad de un modelo populista, tiránico y hegemónico que pretendía perpetuarse en el poder, lo hicimos con toda la generosidad posible, otros tomaron las riendas de un gobierno que hizo cosas que valen la pena rescatar, pero también se hicieron otras muchas a contramano del ideario radical, e incluso se continuaron políticas que supuestamente veníamos a desterrar contrarias al federalismo, comprando voluntades, consolidando y perpetuando gobiernos provinciales que han desolado y sumido en una pobreza sin igual, entre otras a nuestra Entre Ríos.



Aquella experiencia nos debe enseñar que, el remedio contra cualquier populismo hegemónico no es firmar un cheque en blanco en favor de nadie, solo en el respeto y juego de nuestras instituciones se podrá lograr coincidir en la necesidad de reparar la "República" y la "Libertad", que nunca será a cambio de dejar de bregar por nuestras banderas de "Igualdad, Justicia y Solidaridad". Nacimos luchando contra el "régimen falaz y descreído", contra el privilegio de unos pocos y en favor de los sectores populares.



Con la UCR la Argentina cambió, se inició el proceso de la movilidad social y se consolidó la "clase media". Con educación y salud pública prosperó la producción, el comercio y la industria. Ese importante grupo social, con una fuerza pujante, irrumpió en la vida política, económica y social del país. De ahí surgen nuestros dirigentes y de ahí se nutren nuestras ideas. No podemos renunciar a representar a los sectores populares de la clase media que impulsan el desarrollo y el progreso de Entre Ríos, y a trabajar para acabar con la inmoralidad de la exclusión social que sufren miles de entrerrianos.



No podemos tercerizar nuestro compromiso político en manos de otros partidos. Es posible, que aún debamos integrar una alianza electoral contra las pretensiones hegemónicas de sectores del gobierno. Alianza amplia, con quienes no coincidimos en todo, pero que postule nuestros principios, valores e ideas. Que nos permita retomar aquella marcha, de unión nacional, que nos propuso Raúl Alfonsín en 1983, cuando nos convocaba con el "Preámbulo de la Constitución Nacional" a reparar los daños que nos dejó la última dictadura militar. Si quienes hoy conducen el partido no lo hacen, se va a conformar una masa mayoritaria de dirigentes que les va a reclamar el partido. Hoy, no necesitamos a un miembro de la "elite porteña", tenemos a hombres y mujeres radicales en todo el territorio provincial, con capacidad y conocimiento; integrados en sus comunidades e instituciones para representarnos. Por esto, nos comprometemos a adherir y a trabajar solo por nuestras ideas y por listas de candidatos que encabecen radicales”.





Los y las adherentes:



González Mario Fabian DNI 13883617 PRESIDENTE SECC. 2

Villalba Juan Carlos DNI 14160303 PRESIDENTE SECC. 3

Salustri Lidia DNI 24592592 PRESIDENTE SECC. 5

Cesario Lucas DNI 28647814 PRESIDENTE SECC. 6

Gómez Sergio DNI 27157352 PRESIDENTE SECC. 10

Dieser Exequiel DNI 25684177 PRESIDENTE SECC. 11

Marchi Gastón DNI 24300423 PRESIDENTE SECC. 12

Cantagallo Mauricio DNI 26628311 PRESIDENTE SECC. 13

Vergara Mario DNI 22892601 PRESIDENTE SECC. 14

Rómulo José DNI 16327650 PRESIDENTE SECC. 15

López Maximiliano DNI 28961781 PRESIDENTE SECC. 16

Santana José Luis DNI 14604204 PRESIDENTE SECC. 17

Díaz Silvia DNI 12309293 PRESIDENTE SEC. 18

Hernández Bruno DNI 39576255 PRESIDENTE JR. PARANA

Delbene Itatí DNI 39261292 VICE PRESIDENTE JR PARANA

Varisco Humberto Raúl, Carbó Enrique DNI 1228440, Sabbioni Roberto DNI 12729742

Varisco Lucia DNI 35441102 - Diputada Provincial - , Acevedo Claudia DNI 17722539 – Concejal -. Guiffrey Álvaro DNI 14528052 - Diputado Mandato Cumplido –

Bello Danilo DNI 13631978 – ( M.C) - , Sione Ana DNI 14693697 – ( M.C) - Llanes Karina DNI 35706660 (M.C) Lampan Liliana DNI 14076261 (M.C), Berazategui Sergio DNI 11999724 (M.C) Silveyra Dávila Diaz Orlando DNI 11556095( M.C) .Elsa Salazar DNI 13.631644 Concejal (M.C) , Ermacora Oscar DNI 11.556.321 ( M.C)







Cagnani Estefanía DNI 35440975 Politi Regina DNI 38514434 Bello María Rosa DNI 35707287 Carra Pablo DNI 39027646 Beber Diego DNI 32509903 DNI 11584522 Marchi Fernando DNI 11200796 Nanni Jorge DNI 5947323





CONGRESAL Diaz Olga Esther DNI 28961578 VICE PRESIDENTE COMITE CAPITAL Londra Tito Alcides DNI 16160949 SECRETARIO COMITE CAPITAL Ortiz Mónica DNI 26150669 CONGRESAL Alem Georgina DNI 26332727 Palleiro Pablo DNI 27813794 CONGRESAL Ovidio Sarli DNI 16272350 González Jorge DNI 16795151 Cuenca Cesar DNI 14850054 CONGRESAL Torres Enrique DNI 14718392 Carminio Candela DNI 24592160 Claria Mario DNI 23880951 León Héctor DNI 14830198 Blasko Orlando DNI 14718059 CONGRESAL Bello Ariel DNI 26628418 Volcoff Simón DNI 17264476 Fernández Javier DNI 13182728 Cornejo Ricardo DNI 11807369 Hergenreder Stelio DNI 22705937 Cattaneo Darío DNI 17616123 Machi Claudia DNI 17476937 Beltzer Yamina DNI 25033261 Lodolo Claudio DNI 23880375 Duarte Lidia DNI 14094274 Carballo L.M. Amelia DNI 1240443 Vergara Carlos DNI 13182260 Stirz Claudio DNI 24592162 Aranda Rodolfo DNI 17963600 Ortega Juan DNI 20100915 Betini Gustavo DNI 25861913 Jumilla Miguel Ángel DNI 11584845 Sarli Mario DNI 18006800 Rueda Fabian DNI 17616381 Carignano Marcela DNI 17440207 Massat Lucrecia DNI 10699290 Zaragoza Diego DNI 22165335 Onores Juan DNI 16435491 Rodríguez Betiana DNI 29332845 Canceres Monzón Carlos DNI 37045361 Feltes Luisina DNI 33503074 Cantagallo Juan José DNI 5885949 Ramírez Claudia Ailín DNI 24399757 Ramos Stella Maris DNI 16163778 Efchi Abraham D. DNI 20894995 Febre Cantagallo Natalia DNI 31008020 Patat Alan DNI 42581408 Giménez Villagra Juan DNI 37080887 Cabrol Paula DNI 38570168 Alvarado Martin DNI 42731907 Cantagallo Claudia DNI 27466975 Feltes Sofia DNI 35028502 Retamar Javier DNI 18182590 Mendoza Griselda DNI 11946377 Cantagallo Mayda DNI 29447027 Elberg Marcelo DNI 22737678 Nuttini Laureano DNI 34904902 Abellaneda José DNI 11071817 Sarli José DNI 17118905 Giménez Teresa DNI 12036288 Sarli Odila DNI 20355827 Medina Daniela DNI 14718935 Stier Mirtha DNI 17615491 Onaindia Silvia DNI 14718067 Duarte juan DNI 23450256 Vera Mario DNI 5953697 Londero Liliana DNI 16787004 Viviani Fabián DNI 20100805 Orzuza Sergio DNI 25861636 Berón Aldana DNI 41268493 Novoa José DNI 17850445 Ilarregui María DNI 10487669 Abellaneda Dionisio DNI 11071817 Fernández María L DNI 26 150871 Soto Erica DNI 25325347 Trossero Leandro DNI 26410180 Pereyra M. Noemi DNI 14094685 Martínez Rosa DNI 11584497 Friyoli Alicia DNI 10691032 Soto Analía E DNI 26410043 Sangara Nora DNI 16166513 Villalba Stella DNI 12284226 Jose Ricardo Néstor DNI 13375275 Robledo María DNI 12348256 Borras Mercedes DNI 30523404 Berón Ileana DNI 27833006 Filibert Juana DNI 22514322 Luna Nilda DNI 22892532 Toso Héctor DNI 18243696 Dellaghelfa Giuliano DNI 37080400 Hirschfeld Diana DNI 14357081 Zarza Teresa DNI 30523540 Soto Vanina DNI 26410043 Ibarra Adriana DNI 24871238 Silva Gustavo DNI 25714516 Zapata Paola DNI 29515256 Lubo Walter DNI 25032942 Machado Nancy DNI 30205133 Vergara Daniel DNI 13182260 López Mónica DNI 29515222 Calvi Romina DNI 29346674 Gaitán Silvia DNI 16981164 Acosta Irene DNI 26048221 Gómez Roxana DNI 23149555 Luna Rita DNI 25564339 Almeira Cintia DNI 25033140 López Eric DNI 37045251 Betini Walter DNI 25861914 Galván Nahir DNI 39036850 Dona Santiago DNI 32565254 Eberle Martin DNI 41188011 López Eduardo DNI 8509591 Álvez Virginia DNI 12652593 Acosta Nilda DNI 12756684 León Leonela DNI 34824872 Gutiérrez Julián DNI 27833255 López Sandra DNI 25325128 Galarraga Darío DNI 21988378 Ramírez Verónica DNI 24269608 López Mariana DNI 23025650 Herlein Yamil DNI 37562176 Mioletto Claudio DNI 18071344 Pérez Damián DNI 30815037 López Gabriela DNI 22202611 Herlein Mario DNI 17962835 González Ana DNI 31908310 López Jesica DNI 33424475 Ferreyra Sergio DNI 23279086 Álvarez Carolina DNI 26628007 Herlein Brenda DNI 39576208 López Marisa DNI 26410006 Zufiaurre Silvia Alicia DNI 12748098 Rodríguez José Luis DNI 17962713 Soria María Genoveva DNI 25648011 Pineda Ángela DNI 6.049.699 Comas Walquiria DNI 24637770 Barrientos Guido Máximo DNI 40990673 Comas Valeria DNI 27599283 Comas Norberto Edgardo DNI 10824154 Delbene Nilda Beatriz DNI 14830116 López Daniel DNI 8441148 Moreiras Susana Esther DNI 5911820 Álvarez Carlos Adolfo DNI 16531365 Vergara María de la Cruz DNI 5480151 Giménez Cristian Ariel DNI 23619769 Montero Víctor José DNI 26628469 Montero Oscar Alberto DNI 8356027 Ariza Cinthia Alejandra DNI 26941245 Torres Eneas Leonel DNI 40692032 Torres Jeremías Vladimir DNI 43149484 Belloti Cristian DNI 24155983 Davidt Gonzalo DNI 34014061 Vergara María Cruz DNI 5480151 Mangini José Armando DNI 25307910 Quintero María DNI 14094865 Aguirre Jorge DNI 29515499 Mariani Celia María Isabel DNI 11807104 Bordeira Virginia Edith DNI 31562048 Cornejo Hugo Alberto DNI 34677936 Alvarado Marina DNI 31396157 Lorenzon Natalia Soledad DNI 25236702 Cerrudo María Mercedes DNI 28591576 Villanueva Rosana DNI 23619902 Beber Diego DNI 32509903 Santangelo Norma DNI 16166131 Bracho Edith Graciela DNI 25077753 Modenutti Claudia DNI 20894383 Márquez Marcos Gabriel DNI 29988492 Hernández Jorge DNI 32565035 Franco Mario DNI 20288273 Massat Patricia DNI 14825306 Miño Liliana DNI 12499653 Morato Mariana DNI 20552756 Navarro Miriam DNI 17616087 Palleiro Oscar DNI 11556006 Piacenza Claudia DNI 25033193 Maidana Graciela DNI 16466771 Palleiro Daiana DNI 354426611 Vera Adolfo Daniel DNI 16787655 Piacenza Verónica DNI 26802423 Latorre Carina DNI 25033061 Villalba Ricardo DNI 20552805 Aranda Silvia DNI 25325234 Medina Diego DNI 27599348 Ríos Facundo DNI 39631788 Padilla Lucia DNI 38216475 Crispulo Carlos DNI 22026525 Robles Romina DNI 27128267 Cabello Ana Raquel DNI 10499647 Mosqueda Irene DNI 29988438 Mesa Maximiliano DNI 33009568 González Sandra Guadalupe DNI 20894541 Gómez Javier Omar DNI 25325676 Gaibe Adelina DNI 14 604461 Acosta Ramón Alberto DNI 23975001 Maidana Mario German DNI 26802479 Tablada Marta Lucia DNI 11200994 Miranda Alejandro Juan DNI 31807109 Buyoti Hilda DNI 13353777