Dictaron la conciliación obligatoria en el conflicto de trabajadores de sanidad

El organismo nacional dio por iniciado el periodo por el término de quince días y ordenó al gremio "a dejar sin efecto" toda "medida de acción directa" que impida el funcionamiento adecuado de los servicios.En tanto que intimó a las empresas nucleadas en la Cámara Argentina de Clínicas y Establecimientos Psiquiátricos (CACEP), en la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA) y en la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (CONFECLISA), entre otras entidades, "a abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal y/o con cualquier otra persona".Sobre su resolución, justificó que "resulta necesario disponer las medidas pertinentes para promover una solución pacífica y legal al conflicto planteado"."Que al respecto debe dejarse claramente sentado, que el objetivo primordial de dicho procedimiento no sólo es tratar de avenir a las partes para que lleguen a un acuerdo que solucione el conflicto de origen sino, y en primer término, garantizar la paz social atendiendo a la necesidad pública de contrarrestar eventuales desbordes que pudieran suscitar las acciones de las partes", sostuvo la cartera comandada por Claudio Moroni.Previo al instrumento dictado por Trabajo, Mariela Ponce, secretaria general de la filial entrerriana de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), había explicado aque la medida de fuerza iba a ser este jueves y viernes y consistía en un paro de cuatro horas por turno.“Estamos reclamando un aumento salarial para todos los trabajadores de salud”, dijo la sindicalista y agregó que el sector “desde el primer momento está al frente de la pandemia, exponiendo su vida y con el compromiso de siempre de asistir a la sociedad. Hoy por hoy, la recomposición no la hemos tenido y los sueldos no alcanzan para llegar a fin de mes”.El gremio exige una recomposición salarial del 45 por ciento y "no perder en función de la inflación.