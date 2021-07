Osuna: "Dimos inicio a debate por ley de formación y desarrollo de Enfermería"

En reunión conjunta de las comisiones de Educación y Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación, comenzó el tratamiento al proyecto que plantea la profesionalización de la enfermería, su jerarquización y su desarrollo formativo, con la exposición de distintos invitados. “Lo hacemos en un contexto condicionado por la pandemia pero que al mismo tiempo está signado por las conquistas sociales feministas y por las nuevas perspectivas en las políticas de cuidado”, afirmó la Presidenta de la Comisión de Educación.



“Al mismo tiempo estamos convocadas y convocados a enmarcar este debate en la explícita referencia hecha por el presidente Alberto Fernández, sobre la necesaria reforma del Sistema Nacional de Salud que debe optimizar y coordinar los servicios y efectores públicos, las prestaciones de las obras sociales y el sector privado”, explicó Osuna. “Del mismo modo, tener como referencia en materia formativa, una nueva ley de Educación Superior”, destacó la Diputada nacional.



“La iniciativa declara de interés público la promoción de la formación y el desarrollo de la enfermería, establece mecanismos para su formación, incrementa su número y promueve el desarrollo de la carrera de modo federal”, detalló la Legisladora entrerriana sobre el encuentro que contó con las intervenciones de Gabriel Muntaabski, coordinador Nacional del Programa Nacional de Formación de Enfermería (PRONAFE); Diego Golombek, director Ejecutivo del Instituto Nacional de Investigaciones Tecnológicas (INET); Pedro Silberman, decano en Ciencias de la Salud en Universidad Nacional del Sur; María Marquisio, directora Nacional de Enfermería; Marcelo Morales, jefe del Dpto. de Enfermería del Hospital Ángel C. Padilla; Anibal Sattler, decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, de Universidad Autónoma de Entre Ríos; Sergio Santa María, vicedecano a cargo de la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, de UADER; Héctor Paz, rector de la Universidad Nacional de Santiago Del Estero; Alejandro Miranda, presidente de la Asociación de Enfermería de Capital Federal (AECAF); Nelson Giménez, integrante de la Fundación Soberanía Sanitaria y Director de Desarrollo de Redes y Regiones Sanitarias de PBA; y Carlos Regazzoni, ex titular de PAMI.



“El proyecto reconoce a enfermeras y enfermeros como profesionales de la salud, genera instrumentos para la regulación de la formación formal y continua, crea el Programa Nacional de Formación de Enfermería, facilita la creación de carreras y el fortalecimiento de las existentes, genera incentivos económicos, estimula el ingreso a la carrera, crea aportes económicos para la mejora de instituciones formadoras, articula con la ciencia y la tecnología, y favorece la investigación”, apuntó Osuna.



“La legislación se encuentra atravesada por los avances y las conquistas referidas al feminismo y a las políticas de cuidado, que no son casuales, por la propia composición que tiene el conjunto de la enfermería en Argentina y además porque ese enfoque atraviesa el entendimiento y la comprensión de la nueva propuesta de formación y desarrollo en enfermería”, analizó Osuna. “Tenemos la oportunidad de debatir, reflexionar y accionar en un momento más que oportuno, reivindicando una profesión indispensable y recuperando gestas como el nacimiento de la Escuela de Enfermería de 1948, al calor de políticas sanitarias que ampliaron los derechos y el acceso al cuidado y a la salud. Ese es el desafío, porque sin enfermeras y enfermeros no hay sistema de salud posible”, finalizó.