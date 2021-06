Migraciones publicó los motivos de viaje de personas que viajaron al exterior

La Dirección Nacional de Migraciones difundió el motivo del viaje de las personas que salieron al exterior en las últimas semanas y notificó que sólo el 15% de éstas lo hicieron por trabajo, en tanto que los viajes por turismo alcanzan el 60%.Mediante una planilla y un cuadro, Migraciones graficó las salidas de la Argentina que ocurrieron por semana desde el 28 de mayo hasta el 28 de junio según los diversos motivos.Frente a los cuestionamientos sobre los argentinos varados en el exterior, Migraciones publicó que 45 mil de los que viajaron se fueron por motivos turísticos, lo que representa un 60% del total.Mientras tanto, por trabajo sólo hay 6.840 argentinos en el exterior, cifra que representa un 15% del total.Además, por residencia salieron de la Argentina 6.273 personas (14%); 1.308 por estudio (3%); 2.506 por mudanza (6%); y 787 por otros motivos no especificados (2%).Entre todas las categorías se contabilizaron 15.598 personas que viajaron en la última semana."No hay varados. En realidad, se trata de 45 mil argentinos que declararon salir por turismo en los últimos cuatro meses", explicó Florencia Carignano, titular de Migraciones.Carignano aclaró que "el hecho de encontrarse afuera del país no significa estar varado"."Hay un porcentaje de ellos que deberán reprogramar su vuelta a partir de las nuevas disposiciones de ingreso y que podrían implicar alguna demora, pero no es una situación para nada equiparable a estar varados", explicó.