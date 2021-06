Paritaria sectorial de Salud: se avanzó en cuestiones de suplencias

Se realizó un nuevo encuentro de la Paritaria Sectorial de Salud, con la participación de representantes del Ministerio de Salud y de los gremios ATE y UPCN. Al respecto, el coordinador general de la cartera sanitaria provincial, Germán Coronel, informó a Elonce TV que “fue muy positivo, en un clima de mucho respeto los compañeros fueron planteando los problemas que ellos creen que son estructurales”.“Tenemos una actitud positiva de diálogo, y a través de los criterios debemos resolver los problemas concretos y generales. No se tratan de problemas salariales o de cuestiones presupuestarias”, detalló CoronelSobre los avances a los que arribaron en la reunión destacó que “todavía no nos pusimos de acuerdo en todos los puntos, pero a avanzamos en dos o tres cuestiones importantes, que tienen que ver con el arancelamiento y causas de suplencias”.Por su parte, la representante de UPC, Carina Domínguez indicó que “hicimos hincapié en el refuerzo de personal, sabemos que hay suplencias que no se están otorgando por diversas cuestiones y ocasiona que los trabajadores estén cansados”.“Además hay licencias profilácticas que se otorgan por menos de 15 días y no se ponen suplentes, entonces es importante la disminución d los trabajadores”, sumó.En este sentido, destacó que “el gobierno acepto tratar los lineamientos generales para el proyecto de ley de Enfermería, para ponerse de acuerdo en los aspectos fundamentales a defender para llegar a consensos en la Legislatura”.el secretario de Acción Política de ATE, Esteban Olarán sumó: “El principal planteo era que haya un reconocimiento a los trabajadores de salud en las cuestiones salariales. La respuesta no fue la esperada, pero se trataron temas referidos a las suplencias”. Destacó que “nos vamos con un sabor agridulce, pero a vamos a analizar los temas planteados”.