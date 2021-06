Bordet: “Trabajamos en una agenda para el futuro”

Reactivación de obras

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Interior, Wado de Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, llegaron este miércoles a Entre Ríos para recorrer con el gobernador Gustavo Bordet obras viales, firmar convenios y contratos para obras de infraestructura.En su discurso, el gobernador agradeció la presencia de autoridades y se refirió a la ocasión como una jornada de trabajo, pero también, “para ponerse de acuerdo en una agenda de futuro”, dijo Bordet y agregó que “es para ponernos de acuerdo para trabajar con todos los municipios de manera coordinada con el Gobierno Nacional y me siento comodo de poder trabajar de esa forma, porque cuando fui intendente de Concordia entre 2007 y 2015, esta firma de convenios y obras eran habituales, frecuentes y comunes”, recordó el Gobernador.“Lamentablemente, me tocó ser Gobernador, con un Gobierno nacional, que durante cuatro años, cambió absolutamente las prioridades, donde se paralizó la obra pública, donde se dejaron de lado los programas sociales, donde durante cuatro años no hubo un solo programa de construcción de viviendas y tuvimos que poner en marcha, un programa con fondos provinciales, que son las casas que hemos inaugurado hoy, y poder seguir con el desarrollo de dos mil viviendas y tampoco se terminaron las que estaban en construcción en 2015”, resaltó Bordet."Se reactivan las obras que estaban paralizadas durante los cuatro años del gobierno anterior; con Alberto Fernández se retomó una nueva forma de gobernar", dijo el gobernador Gustavo Bordet. A su vez, resaltó: “Ponemos de acuerdo en una agenda a futuro para trabajar con el Gobierno Nacional de manera coordinada”.Asimismo, declaró que un año y medio después, “las obras están inauguradas, y permitió avanzar con obras nuevas para poder realizar accesos en ciudades importantes como Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y diversas localidades rurales”.El mandatario provincial destacó que la provincia asume nuevos desafíos permanentemente, “en este momento se está licitando la obra del acueducto metropolitano que es de más de 2600 millones de pesos y dotara de calidad del agua a las localidades de Oro Verde, Sauce Montrull, Colonia Avellaneda, Paraná y San Benito”.Por otro lado, Bordet hizo referencia a la situación epidemiológica de la provincia y valoró que el gobierno “trabaja para cuidar la salud de la población”. “Es un criterio que se ha primado y a veces tomamos decisiones que son difíciles, que muchas veces son drásticas pero necesarias para cuidar a la población. Pudimos preparar un sistema de salud que estaba paralizado”, destacó.En sintonía con esto, rememoró que a comienzos de la pandemia debieron tomar posesión del hospital, faltando un “10 por ciento para finalizar y en los cuatro años anteriores nunca pudimos lograrlo”.“Habilitamos unas 60 camas y nos encontramos con 30 respiradores que estaban embalados hace cuatro años. Hoy es un hospital modelo y podemos dar fe de su buen funcionamiento”, explicó.Además, detalló que se trabaja con el ministro Wado de Pedro para lograr el financiamiento BID en el hospital de Villaguay.Mencionó que se avanza con el plan de vacunación contra el coronavirus y que “en algunas localidades se está inoculando sin turno a personas mayores de 40”. En tanto, en otros lugares se está inmunizando a mayores de 18.Finalmente, destacó as obras de saneamiento que se están llevando a cabo en el territorio entrerriano: “Resuelven problemas de muchos años y el desafío es trabajar junto con el presidente y los intendentes”.