Fernández expondrá de forma virtual en el foro Generación Igualdad

Se trata de un evento que "busca lanzar una serie de acciones concretas para lograr un progreso inmediato e irreversible hacia la igualdad de género", se informó oficialmente.



Está previsto que expongan en el foro la canciller de Alemania, Angela Merkel; los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de México, Andrés Manuel López Obrador; el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris; la ex secretaria de Estado de ese país Hillary Clinton y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.



El evento es convocado por ONU Mujeres y organizado por los gobiernos de México y Francia en colaboración con entidades de la sociedad civil y juventudes.



Su realización comenzó en Ciudad de México, en marzo pasado, y culminará en París, con un evento que se desarrollará desde mañana hasta el viernes 2 de julio.



El presidente Fernández expondrá en el panel "Garantizando la salud y los derechos sexuales y reproductivos", junto a su par de Francia; a la Fundadora del movimiento "Huelga de Mujeres de toda Polonia", Klementyna Suchanow, y a la directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Natalia Kanem.



Disertarán a lo largo de la actividad la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka; la fundadora de Fundación "Little Dreamers" en Zimbabue, Shantel Marekera, y las Premio Nobel de la Paz 2018, Nadia Murad y Denis Mukwege, entre muchas personalidades de la sociedad civil.



También participarán la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin; la presidenta de Georgia, Salomé Zourabichvli; y los presidentes de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y de Kenia, Uhuru Kenyatta.



El mandatario argentino iba a participar de forma presencial, pero el fin de semana le remitió una carta a su par francés, Emmanuel Macron, explicándole que "lamentablemente" no viajaría a París ante "el agravamiento de la situación sanitaria" en la Argentina por la pandemia de Covid-19.



En ese sentido, Fernández puso énfasis en "el gran esfuerzo del pueblo argentino para contribuir a combatir este flagelo que significa el Sars-CoV-2".



