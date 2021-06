Política

Vacunación en Entre Ríos

Lunes 28 de Junio de 2021

Berbara: "Buscamos mantener un esquema de vacunación equitativo"

El integrante del COES, Carlos Berbara, dijo a Elonce TV que "en Entre Ríos la mayoría de la población recibió en tiempo y forma la segunda dosis. Aquellos que todavía no, no deben preocuparse, no disminuye la inmunidad".