Guías de pesca y cabañeros de Santa Fe serán recibidos tras protestas en rutas

Política Pescadores deportivos santafesinos cortaron una mano del puente en Victoria

Cabañeros, guías de pesca y prestadores de otros servicios turísticos, realizaron un corte de calles en la ciudad de Santa Fe para reclamar la vuelta a sus actividades, que se extendió hasta el mediodía, cuando fue notificado que será recibido por funcionarios del Gobierno de la provincia.Los manifestantes, que serán recibidos mañana en el Ministerio de la Producción, dijeron que no desean recibir subsidios, sino la posibilidad de volver a trabajar.En tanto, desde el Gobierno, el secretario de Turismo, Alejandro Grandinetti, admitió que "el pedido es lícito" porque "la gente quiere trabajar".En diálogo con radio Universidad, Grandinetti dijo que a los subsidios que otorga la provincia se sumaron "aportes muy importantes de Nación", pero explicó que los sectores afectados quieren volver a sus tareas y que el Gobierno busca "tener un equilibrio entre las necesidades en tema de salud y las de la gente de trabajar".Por otra parte, sostuvo que la provincia considera que "la presencialidad escolar era un requisito" para habilitar otras actividades y recordó que "recién lo estamos abriendo esta semana".Los cabañeros indicaron a través de un escrito que solicitan "con carácter de urgencia ser incluidos en la habilitación de las actividades al aire libre".El texto señala luego que "las guarderías, clubes náuticos y pesca guiada están debidamente protocolizadas y los riesgos de contagio son mínimos", ya que "estos espacios cuentan con sistemas de burbujas, al igual que otras actividades recreativas".Los manifestantes exhibieron pancartas con la leyenda "No queremos subsidios, queremos trabajar. La pesca deportiva no contagia".